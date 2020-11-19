ЕС призвал к возобновлению переговоров по статусу Карабаха

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Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель высказался о статусе Нагорного Карабаха. Он считает, что необходимо возобновить переговоры по этому вопросу.

О статусе региона после завершения военных действий высказывался министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что статус Карабаха определят после установления прав всех категорий населения региона. В то же время президент Азербайджана Ильхам Алиев отвергает саму идею определения статуса региона, заявляя, что речь идёт об исконно азербайджанских землях.

ЕС, однако, распространил заявление Борреля, где он снова затрагивает эту тему. По его мнению, переговорный процесс ещё не завершён.

Евросоюз считает необходимым возобновить усилия по переговорному, всестороннему и устойчивому урегулированию конфликта. В том числе по статусу Нагорного Карабаха, — говорится в заявлении.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Это привело к акциям протеста в Ереване. Оппозиция потребовала отставки Пашиняна, а также пересмотра заключённого соглашения.

Ранее NEWS.ru писал, что российские миротворцы не зафиксировали нарушений перемирия в Нагорном Карабахе. Сообщается о спокойной обстановке в регионе.