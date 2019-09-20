https://static.news.ru/photo/01802d50-dc61-11e9-a9e7-fa163e074e61_660.jpg Дирк Шубель Фото: minskdialogue.by/

Новый глава представительства Евросоюза в Белоруссии Дирк Шубель заявил, что ЕС надеется на скорое подписание соглашения о приоритетах партнёрства с Минском.

По его словам, документ может стать своеобразным планом действий, охватывающим все сферы двустороннего сотрудничества. Также Шубель подчеркнул, что соглашение «О приоритетах партнёрства» послужит основой для дальнейшей совместной работы Евросоюза и Белоруссии.

Сначала мы должны всё согласовать. Но я, как и многие в Белоруссии, а также многие коллеги из стран ЕС, считаю, что в среднесрочной перспективе мы, конечно, должны стремиться к тому, чтобы начать переговоры по базовому соглашению, — приводит ТАСС слова Шубеля.

Он отметил, что государство в настоящее время остаётся единственной страной, у которой нет двустороннего соглашения с Евросоюзом.

Ранее News.ru писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заключил с ЕС соглашение об упрощённой выдаче виз. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел государства Анатолий Глаз.