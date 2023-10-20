ЕС может расширить наблюдательную миссию в Армении из-за Азербайджана

Фото: Александр Патрин/ТАСС

Европейский союз может расширить наблюдательную миссию в Армении из-за угроз со стороны Азербайджана, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель объединения. По его словам, которые приводит ТАСС, представители ЕС «ясно сказали» президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву о беспокойствах подрыва целостности Армении.

Мы ясно сказали президенту [Азербайджана Ильхаму] Алиеву, что мы обеспокоены любой попыткой подрыва суверенитета и территориальной целостности Армении <...> Наша миссия была бы усилена. Это то, что мы говорим Баку, — сказал он.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в ходе встреч с президентом Азербайджана при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля сформирована «дорожная карта» нормализации отношений Еревана и Баку. Он выразил уверенность, что приверженность сторон данной карте ускорит мирный процесс.

Ранее также он сообщил, что республика готова провести обмен военнопленными в формате «всех на всех». По его словам, в Ереване также готовы сотрудничать с Баку для проведения мероприятий по разминированию территории Карабаха.

До этого Алиев не исключил, что стороны могут продолжить налаживать отношения без Москвы. Это случится в том случае, если Армения откажется от посредничества России. По его словам, участие других стран в переговорах будет согласовываться с Баку.