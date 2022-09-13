Ереван заявил об ожидании действенных мер от ОДКБ Армения заявила об ожидании от ОДКБ действенных мер по сохранению своей территориальной целостности

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Миротворцы ОДКБ

Ереван ожидает от членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) действенных мер относительно сохранения территориальной целостности и суверенитета республики, приводит заявление представителя Армении при ОДКБ Виктора Биягова пресс-служба МИД страны. Он выразил уверенность, что механизмы данной международной структуры «способны обуздать» Азербайджан, передает ТАСС.

Биягов заявил, что Армения, обратившись к своим союзникам по ОДКБ, ожидает от них действенных коллективных мер в интересах обеспечения безопасности, территориальной целостности и суверенитета республики, — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов в свою очередь сообщил, что постоянный совет ОДКБ на экстренном заседании рассмотрел предложения о возможном задействовании необходимых механизмов для урегулирования ситуации на армяно-азербайджанской границе.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В военном ведомстве отметили, что армянские вооруженные силы устроили масштабную диверсию на рубеже между двумя странами. Ереван в свою очередь обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению городов Горис, Сотк и Джермук. В министерстве отметили, что в результате обострения конфликта есть потери среди личного состава.