Ереван заявил, что Баку пока не ответил на предложения о мирном договоре МИД Армении: Баку пока не ответил на предложения Еревана по мирному договору

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Арарат Мирзоян

Власти Армении пока не получили ответа от азербайджанской стороны касательно направленных предложений по мирному договору, заявил министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян. По его словам, новые требования Баку ставят под вопрос искренность Азербайджана в желании достичь мира в регионе, передает Sputnik Армения.

Ереван направил конструктивные предложения азербайджанской стороне и готов заключить договор в течение месяца, но, к сожалению, пока не получил ответа Баку, — сказал Мирзоян на совместном брифинге с главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом в Вильнюсе.

Он добавил, что обсудил с литовским коллегой проект «перекресток мира», который может быть очень выгодным для стран Южного Кавказа и за его пределами. Кроме того, министры также затронули вопросы, касающиеся разблокировки коммуникаций.

Ранее МИД Азербайджана заявил, что Баку отверг обвинения со стороны Еревана в подготовке новых военных действий. В ведомстве считают, что таким образом Армения оправдывает свои усилия по вооружению. В Баку напомнили, что предпосылкой для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией является прекращение территориальных претензий государств друг к другу.