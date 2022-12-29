Ереван третьим не приглашали

Фото: kremlin.ru

Александр Лукашенко, Владимир Путин

Недавнее сенсационное заявление секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна о том, что, дескать, его страну принуждают присоединиться к Союзному государству России и Белоруссии, надело много шума. Особенно в нынешней, до предела и так наэлектризованной обстановке. Сам ли Григорян сделал такое открытие или ему, соросцу, подсказали нечто подобное в ходе его недавнего визита в Лондон — вопрос, скорее, риторический. Но не случайно Дмитрий Песков поспешил отмежеваться от таких мифических планов, назвав озвученное коллегой предложение «провокационным».

Действительно, такой поворот не выдерживает проверки даже формальной логикой. Россия и Белоруссия сами еще далеки от союзной гармонии. Нет ни надгосударственных органов с широкой компетенцией для контроля за выполнением уже оговоренного, ни единой валюты. И присоединять к формируемому союзу еще и Армению, не имеющую общей границы с партнерами, находящуюся в крайне тяжелом экономическом положении и в стадии незавершенного конфликта, значило бы усугубить еще не решенные двухсторонние проблемы.

Но заявление Григоряна, горячего сторонника модной ныне внешнеполитической многовекторности, явно имело иные цели. Во-первых, явно такой демарш хорошо «монтировался» с провоцируемым в Армении недовольством деятельностью российских миротворцев, которые, как того хотелось бы армянской общественности, не освобождают силой Лачинский коридор, ведущий из Армении в Карабах. Теперь выходило, что Москва специально бездействует, принуждая якобы таким способом Ереван к вступлению в Союзное государство, то есть проводит коварную антиармянскую политику.

Фото: wikimedia.org Армен Григорян

Но с большей вероятностью можно утверждать, что заявление Григоряна — это своеобразный сигнал SOS, обращенный к коллективному Западу. Нынешние власти Армении и так из кожи лезут вон, чтобы добиться расположения Вашингтона с Лондоном. У Пашиняна двери не закрываются от вала заокеанских визитеров — от директора ЦРУ до несгибаемой Нэнси Пелоси. Но дальше общих обещаний и небольших подачек типа 500 тысяч долларов на гуманитарные цели в Карабахе дело не идет. А тут просто отчаянная апелляция к «царству добра и свободы»: видите, нас-то уже тащат в российско-белорусское Союзное государство, пока вы так пассивны.

Сейчас уже армянские власти всеми силами отмежевываются от заявления Григоряна, понимая, что его эффект был, скорее, крайне негативным. В ход пошли традиционные для таких информационных комбинаций отмазки типа «вырванной из контекста фразы». А в данном случае под удар попали еще и издания, которые нынешние власти считают не просто оппозиционными, а откровенно прокочеряновскими. Мол, журналисты этих медиа специально, с далеко идущим умыслом спровоцировали Григоряна. И раздули сенсацию. А он хоть что-то там и говорил о Союзном государстве, но его российско-белорусским не называл. Как всегда, виноваты журналисты.

Да и вообще это Александр Лукашенко в своем жестком стиле заявил, что Армении деваться некуда и это, дескать, понимает и Никол Пашинян. А в Ереване просто в импровизационном стиле как-то поспешили такую позицию прокомментировать.

Словом, после демарша Григоряна все точки над «I» вроде бы расставлены. Но осадочек все равно остался. Ведь в некоторых ситуациях и слово — очень опасное дело.