Ереван сообщил об эвакуации более одной тысячи человек из Карабаха

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Правительство Армении сообщило об эвакуации из Карабаха более тысячи человек. Там также отметили, что для оказания содействия выезжающим создана специальная информационная площадка, работает телефон горячей линии.

По состоянию на 22:00 из Нагорного Карабаха в Армению въехали 1050 человек, — сообщили в пресс-службе армянского правительства.

В селе Корнидзор на границе с Карабахом создан гуманитарный центр для работы с эвакуирующимися.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что жители Карабаха смогут переехать на территорию Армении лишь в том случае, если их проживание в регионе станет невозможным. По его словам, исход армян из Карабаха не является главной задачей Еревана.

Ранее в Карабах прибыла азербайджанская гуманитарная колонна. Ее сопровождал российский миротворческий контингент. В составе колонны находились два 20-тонных грузовика с продуктами питания и предметами гигиены. Колонна была направлена после просьбы делегатов Карабаха, озвученной вчера за столом переговоров в Евлахе. Представители региона также ранее сообщили о потребности в поставках топлива.