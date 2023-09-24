Правительство Армении сообщило об эвакуации из Карабаха более тысячи человек. Там также отметили, что для оказания содействия выезжающим создана специальная информационная площадка, работает телефон горячей линии.
По состоянию на 22:00 из Нагорного Карабаха в Армению въехали 1050 человек, — сообщили в пресс-службе армянского правительства.
В селе Корнидзор на границе с Карабахом создан гуманитарный центр для работы с эвакуирующимися.
Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что жители Карабаха смогут переехать на территорию Армении лишь в том случае, если их проживание в регионе станет невозможным. По его словам, исход армян из Карабаха не является главной задачей Еревана.
Ранее в Карабах прибыла азербайджанская гуманитарная колонна. Ее сопровождал российский миротворческий контингент. В составе колонны находились два 20-тонных грузовика с продуктами питания и предметами гигиены. Колонна была направлена после просьбы делегатов Карабаха, озвученной вчера за столом переговоров в Евлахе. Представители региона также ранее сообщили о потребности в поставках топлива.