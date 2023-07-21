МИД Армении: Ереван принял приглашение на трехстороннюю встречу в Москве

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Ереван получил приглашение на встречу глав МИД Азербайджана и Армении в Москве, сообщила в беседе со Sputnik Армения пресс-секретарь МИД республики Ани Бадалян. Она отметила, что Армения приняла предложение. Дату проведения мероприятия и другие подробности она не раскрыла.

Армянская сторона приняла предложение о встрече на уровне министров иностранных дел в Москве, — сказала пресс-секретарь МИД Армении.

Незадолго до этого президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил, что в Москве в ближайшие дни пройдет встреча главы азербайджанского МИД Джейхуна Байрамова и его армянского коллеги Арарата Мирзояна. Глава республики заявил, что Баку и Москва проделали большой объем работы для достижения мира в регионе.

Как заявила ранее NEWS.ru представитель МИД РФ Мария Захарова, вероятность того, что в Москве в обозримом будущем удастся организовать встречу глав дипломатических ведомств России, Азербайджана и Армении, очень высока. Она отметила, что конкретная дата переговоров будет определена позднее.

15 июля МИД России предложил министрам иностранных дел Армении и Азербайджана провести встречу в Москве для обсуждения договоренностей и последующего подписания мирного договора. В заявлении ведомства говорится, что Россия настроена примирить два государства и способствовать нормализации жизни в Карабахе.