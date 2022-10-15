Ереван предложил Баку дату и место встречи комиссий по делимитации границ Пашинян: Ереван предложил Баку провести встречу комиссий по делимитации границ в Брюсселе 31 октября

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Власти Армении предложили Азербайджану провести встречу комиссий по делимитации границ и пограничной безопасности 31 октября в Брюсселе, написал армянский премьер-министр Никол Пашинян в своем Twitter-аккаунте. Предыдущее заседание комиссий по делимитации армяно-азербайджанской госграницы прошло в Москве 30 августа.

Армения предложила Азербайджану провести заседание комиссий по делимитации и пограничной безопасности 31 октября в Брюсселе, — сообщил Пашинян.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что в ходе четырехсторонней встречи Азербайджан — Армения — Франция — Евросоюз, прошедшей 6 октября в Праге, Баку и Ереван договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. Указанный пункт станет основой мирного договора, сообщил Байрамов во время трехсторонних переговоров в Астане с главой МИД России Сергеем Лавровым и главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

В свою очередь президент России Владимир Путин в ходе Совета глав стран СНГ в Астане пригласил лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна провести встречу в РФ. Он подчеркнул, что Москва всегда искренне стремилась урегулировать любые конфликты, в том числе в Карабахе.