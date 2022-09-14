Армения попросила Россию выполнить ряд положений в рамках военного союза Замглавы МИД Армении Ованнисян: Ереван попросил Москву выполнить положения в рамках военной договоренности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Армении попросили Россию выполнить некоторые положения военной договоренности ввиду угрозы территориальной целостности государства, заявил замглавы МИД республики Паруйр Ованнисян. В разговоре с агентством Reuters он также назвал РФ главным военным партнером Армении.

У нас есть военная договоренность [с Россией] — она наш главный военный партнер, и есть определенные положения, которые мы попросили выполнить, — заявил Ованнисян.

Он уточнил, что Ереван готов рассмотреть любой вариант взаимодействия с РФ.

При ответе на вопрос, может ли конфликт на армяно-азербайджанской границе перерасти в полномасштабную войну, Ованнисян отметил, что присутствует явный риск.

Вы знаете, насколько нестабильна ситуация в нашем регионе, — подчеркнул дипломат, указав, что обстановка продолжает обостряться.

Заместитель главы внешнеполитического ведомства Армении призвал международное сообщество уделить больше внимания конфликту с Азербайджаном.

Накануне МИД России заявил, что режим прекращения огня между военнослужащими Азербайджана и Армении был установлен при посредничестве Москвы. Представители российского внешнеполитического ведомства подчеркнули, что спорные проблемы между Баку и Ереваном должны решаться политико-дипломатическим путем, а в части, касающейся пограничных вопросов, — в рамках работы двусторонней комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы при консультативном содействии России.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В военном ведомстве отметили, что армянские вооруженные силы устроили масштабную диверсию на рубеже между двумя странами. Ереван, в свою очередь, обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению городов Горис, Сотк и Джермук.