Ереван получил от Баку новые предложения по мирному соглашению Григорян: Ереван и Баку обсудят новый пакет предложений по мирному договору

Фото: Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости

Армен Григорян

Ереван получил от Баку новую редакцию предложений по двустороннему мирному соглашению, сообщил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. По его словам, которые приводит Sputnik Азербайджан, главы МИД обеих республик обсудят документ на встрече в ближайшее время.

Проект мирного договора будет обсужден в ближайшее время на встрече глав МИД двух стран, — сказал он.

Он добавил, что дата и формат встречи пока не определены. По его мнению, закупка вооружений Азербайджаном не способствует стабилизации ситуации в регионе. Он также отметил необходимость взаимного отвода войск от границы, чтобы «не допустить каких-либо инцидентов».

Мы обсуждаем этот вопрос с разными странами. Мы также предложили Азербайджану внедрить механизм контроля за вооружением и считаем, что это может послужить установлению стабильности и долгосрочного мира в регионе, — добавил он.

Ранее сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели встречу в Мюнхене, на которой обсудили процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном. Лидеры двух стран также достигли соглашения о проведении новой встречи на уровне министров иностранных дел и консультациях по делимитации границ.

До этого Алиев заявил, что условием для подписания мирного договора между странами является закрепление в законодательстве Армении отказа от территориальных претензий к Азербайджану. Перед этим Пашинян сообщил, что архитектура и принципы документа уже согласованы.

В свою очередь, посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов допустил, что Ереван и Баку могут достаточно скоро завершить переговоры по мирному договору. По его мнению, предложения азербайджанской стороны верные и оправданные. Дипломат также добавил, что Россия готова оказать максимальную поддержку Армении и Азербайджану по заключению соглашения. Как отметил Евдокимов, в дипломатическом плане у Москвы и Баку налажено хорошее взаимодействие.