«Сопротивление» бесполезно. Ереван почти согласен на мир с Баку Призывы о подписании мирного соглашения и восстановлении отношений с Баку звучат из Еревана все чаще. Азербайджан ждет решительных действий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Еще недавно подписание мира между Баку и Ереваном тяжело было представить в обозримом будущем. Теперь же, по всей видимости, армянские власти не видят другого выхода. В Ереване допустили возможность заключения мирного договора без окончательного решения вопроса о статусе Карабаха, хотя и отметили, что говорить об этом «еще слишком рано». Заявление властей, разумеется, вызвало недовольство у многих в Армении. Почти сразу оппозиционное движение «Сопротивление» анонсировало всеармянский форум, где будут обсуждаться дальнейшие пути свержения действующего правительства. При этом Азербайджан заявления из Еревана никак не комментирует и терпеливо ждет конкретных решений и действий в соответствии с уже имеющимися договорённостями. Баку давно сформировал комиссию для обсуждения механизмов заключения мирного документа. Теперь очередь за Ереваном.

Как долго мы должны ошибаться?

Подписание мирного соглашения с Баку является кульминацией мирной повестки и дорожной картой дальнейших взаимоотношений, заявил в интервью «Арменпресс» секретарь Совета безопасности Армен Григорян. В этом контексте Ереван считает возможным принять документ, который был предложен азербайджанской стороной. Но главная проблема, по его словам, уже давно не территориальный вопрос — там волнуются за безопасность и права карабахских армян.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Армения признает территориальную целостность Азербайджана хотя бы в силу того, что это часть нашего законодательства. Армения не имеет территориальных претензий к Азербайджану. Существует международная гарантия обеспечения безопасности нагорнокарабахских армян, которой является присутствие миротворческих войск Российской Федерации. Нам нужно работать над дальнейшим улучшением этой гарантии, но важной идеей является демилитаризация нагорнокарабахской проблемы, — сказал Григорян.

В любом случае, в карабахском урегулировании есть значительные подвижки. Главным результатом прошедшей в середине июля первой двусторонней встречи главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова с его армянским коллегой Араратом Мирзояном стало решение Еревана вывести часть вооруженных формирований из Карабаха. Ранее Григорян отмечал, что с сентября военнослужащие из Армении не будут направляться туда. Но при этом армяне-карабахцы все еще будут призываться и служить в Карабахе по контракту.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Такое положение дел не устраивает азербайджанскую сторону — она требует вывести с ее территории все незаконные вооруженные формирования и военные силы. Баку не раз заявлял, что не собирается обсуждать судьбу карабахских армян с кем-либо, так как они являются гражданами Азербайджана и будут защищены точно так же, как и все другие жители республики.

Думаю, что мы дождёмся политических сигналов от армян Карабаха, этот процесс уже начался. Они могут стать частью мультикультурного Азербайджана, но для этого нужно оставить сепаратистские настроения, понимать своё географическое положение, желать интеграции в азербайджанское общество, — говорил лидер Азербайджана Ильхам Алиев.

И официальный Ереван начинает постепенно принимать выдвигаемые требования Баку, понимая, что это поможет ему не только выйти из изоляции, но и наладить отношения с Анкарой. В Турции не скрывают, что вопрос восстановления дипломатических отношений с Арменией возможен только после оздоровления диалога Еревана с Баку.

Призывы о подписании мирного соглашения и восстановлении отношений с Азербайджаном звучат в Армении все чаще. Там осознают, что разблокирование транспортных коммуникаций между двумя странами пойдет на пользу всем. Так, министр экономики Армении Ваган Керобян в интервью местному телеканалу заявил, что торговые отношения с Азербайджаном не навредят бизнесу и жителям Армении, а скорее, наоборот.

Невозможно иметь развитую промышленность без открытого железнодорожного сообщения с выходом в более широкий регион, — сказал министр.

Восстановление транспортных связей с Баку откроет для Еревана двери в Россию, Иран и Среднюю Азию.

Кроме того, как чистосердечное признание выглядела трогательная публикация депутата от правящей партии Арсена Торосяна, в которой он призвал армянский народ не повторять ошибок и «не выбирать смерть». Мир, по его словам, «бесценен, как и сама жизнь».

Мы 30 лет назад ошиблись, когда во время агонии рушащейся империи снова выбрали смерть и войну. Как долго еще мы должны выбирать смерть, а не жизнь? Как долго мы должны ошибаться? До полного уничтожения? Мы должны признать, что совершили ошибку, — написал Торосян.

Провал в памяти

Но вот армянская оппозиция мирные планы не поддерживает. Координатор движения «Сопротивление» Ишхан Сагателян заявил, что в течение августа оппозиционеры и их сторонники продолжат посещать Карабах. Налаживая отношения Армении с Азербайджаном и Турцией, нынешнее руководство республики демонстрирует провал в памяти, заявил в беседе NEWS.ru руководитель Демократической партии Армении Арам Саргсян. По его словам, оппозиция выступает за мирное сосуществование, но при условии, что стороны вместе поддерживают все пункты документа.

Фото: Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мы все буквально возмущены тем, что нынешняя власть пытается сделать с «Арцахской республикой» (армянское название Карабаха. — NEWS.ru). Большая часть армянского населения убеждена, что статус «Нагорно-Карабахской Республики» приобретен законным образом согласно закону о порядке выхода из СССР и международным принципам. Так что никаких проблем в этом вопросе не должно быть. Мы, конечно, за мирное сосуществование, но не когда Азербайджан продолжает провоцировать новые столкновения, выставлять новые претензии. Большая часть нации против такой политики. Мир можно установить между двумя соседями, когда оба согласны и стремятся к этому миру, — высказал свою позицию Саргсян.

При этом в Армении призывают на помощь российскую сторону, которая, по словам Саргсяна, также должны быть заинтересована в процессах на Южном Кавказе. В противном случае американцы вытеснят Москву из региона, убежден эксперт.

Союз Армении и России должен окрепнуть еще больше. На наших глазах американская сторона активно поддерживает антироссийские силы в Армении. Сейчас они вложили огромное количество денег на те организации, которые, видите ли, под эгидой демократизации продолжают политику против России. Здесь сюсюскаться нельзя. Нужно предпринимать действия, — заключил он.

Нужны действия, а не слова

К заявлениям о мире секретаря Совета безопасности Армении в Баку относятся спокойно. Там ожидают решительных действий от Еревана и просят навсегда забыть о «статусе» Карабаха, так как этот регион является территорией Азербайджана. Сегодня подписание мирного соглашения больше в интересах Еревана, чем Баку, потому что азербайджанская сторона и так реализует свои проекты и развивает свои территории, заявил в разговоре с NEWS.ru азербайджанский политолог Тофик Аббасов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вопрос статуса Карабаха — мертвый. Он уже ни в какой форме не подлежит обсуждению. Армянская сторона прекрасно проинформирована о том, что эта тема снята с повестки. Армения к Карабаху никакого отношения не имеет, они не хотят это признавать. Нет никаких перспектив для армянской дипломатии. Просто политическому руководству этой страны не остается ничего другого, как блефовать перед внутренней аудиторией. Они оставляют маленькую спасательную форточку для себя. Мол, «статус» оставим на потом. Не будет никакого обсуждения статуса, этот вопрос канул в реку. Они должны сами подумать, что им делать. Им нужно смотреть вперед. Их несчастье в том, что они все живут в прошлом, — сказал Аббасов.

По его словам, у Армении нет альтернативного пути подписания мирного соглашения в то время, как Баку и без того решает свои вопросы — восстанавливает коммуникации, строит газопроводы, города и села.

В целом, хотя и медленными шагами, но наблюдается очень значимый прогресс, который может привести к значительному потеплению отношений между Баку и Ереваном. Впрочем, Григорян заявил, что во второй половине августа ожидается вторая встреча пограничной комиссии, которая на этот раз пройдет в Москве. При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на еженедельном брифинге на вопрос NEWS.ru, подчеркнула, что Москва готова принять такую встречу у себя и поделиться своими опытом и знаниями. Но с датами, по ее словам, должны определяться Баку и Ереван.