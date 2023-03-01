Ереван передал Баку проект регламента работы комиссий по делимитации границ

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Ереван передал Баку проект регламента работы комиссии по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе «правительственного часа» в парламенте республики. По его словам, Армения ждет реакции на направленные документы и готова выполнять предложения по открытию коммуникаций и соблюдению безопасности границ.

Вне зависимости от очных встреч ведутся работы с документами, и эти работы не всегда требуют очных встреч. Например, недавно мы передали азербайджанской стороне проект регламента работы комиссий по делимитации границы и ждем реакции, а те предложения, которые мы сделали прежде, по открытию коммуникаций, безопасности границ, остаются в силе, — сказал Пашинян.

Он добавил, что Ереван пока не получил ответа на переданные Баку предложения по мирному договору, отметив, что это требует времени. Пашинян уточнил, что Армения и Азербайджан время от времени обмениваются инициативами и уже прошли три этапа в этом процессе.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку наблюдал постоянные препоны со стороны Еревана для подписания мирного соглашения, в том числе и «абсурдность некоторых заявлений». Он также указал на то, что было зафиксировано грубое и многократное нарушение Арменией трехсторонних соглашений.