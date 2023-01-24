Ереван передал Баку 67 мешков с останками азербайджанцев в 2022 году Представитель Азербайджана при ООН Алиев обвинил Ереван в нарушении международного права

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Постпред Азербайджана при ООН Яшар Алиев направил письмо генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу, в котором он заявил о нарушении международного гуманитарного права со стороны Еревана, передает «Азертадж». По данным представителя республики, армянские власти скрывали факты о нахождении 3890 без вести пропавших азербайджанцев в течение 30-ти лет.

Не может не вызывать глубокого возмущения тот факт, что Армения, вопреки всем моральным принципам, в нарушение международного гуманитарного права, открыто пренебрегая правом людей знать о судьбе своих близких, хранила эти останки в течение трех десятилетий, — сказано в сообщении.

В письме Алиева говорится о том, что в результате агрессивных действий армянских властей без вести пропали 719 мирных граждан, среди которых 71 ребенок. Также в документе сообщается, что в 2022 году Ереван передал Азербайджану 67 мешков со смешанными останками 106 человек.

23 января правительство Азербайджана представило в Международный суд ООН основной документ по иску против Армении, который содержит подробную информацию об азербайджанцах, убитых, изгнанных и пострадавших в результате этнических чисток и других действий Армении в течение 30 лет. В обращении МИД Азербайджана подчеркивается важность выполнения Ереваном обязательств по раскрытию всей информации о пропавших без вести азербайджанцах.