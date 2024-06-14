Ереван отреагировал на заявление МИД Белоруссии о недальновидности Пашиняна Ереван направил Минску ноту протеста из-за слов пресс-секретаря МИД Белоруссии

МИД Армении направил Белоруссии ноту протеста в связи с заявлениями пресс-секретаря белорусского внешнеполитического ведомства Анатолия Глаза о недальновидности позиции премьер-министра Никола Пашиняна, сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Также дипломат намекнула на недальновидность руководителей самого Минска.

В связи с комментарием пресс-секретаря МИД Беларуси, сделанным 13 июня, в частности вмешательством во внутренние дела Республики Армения, белорусской стороне была направлена нота протеста, — сообщила она.

Бадалян подчеркнула, что пожелание иметь руководителей, которые думали бы о будущем своей страны, может исходить лишь от тех, кто сам обладает этим качеством. По мнению представителя МИД Армении, в случае с Беларусью «это воистину роскошь».

Глаз ранее заявил, что высказывание Пашиняна касательно белорусского президента Александра Лукашенко весьма недальновидно. По его словам, Минск не позволит, чтобы это привело к ухудшению отношений с Ереваном.

13 июня Пашинян в ходе выступления в парламенте страны вновь подтвердил намерение Армении выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), назвав это «логичным шагом». Поводом для этого армянский премьер назвал заявления Лукашенко, сделанные во время визита в Азербайджан в прошлом месяце. Тот посетил Карабах и пообещал Баку помощь в восстановлении региона. После этого Пашинян пообещал больше не посещать Белоруссию, пока Лукашенко является президентом.