Ереван опроверг сообщения Баку о передаче тел шести военных В Ереване опровергли сообщения Баку о передаче тел шести азербайджанских военных в изувеченном состоянии

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Вооружённые силы Армении

Ереван не передавал Баку никаких тел азербайджанских солдат в изувеченном состоянии, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на Минобороны Армении. В военном ведомстве назвали эти сообщения попыткой Азербайджана оправдаться за «зверскую расправу» над безоружными армянскими солдатами.

Минобороны Армении заявляет, что никаких тел азербайджанских солдат Армения не передавала, — говорится в сообщении.

Ранее аппарат уполномоченного по правам человека Азербайджана призвал международные организации принять меры для привлечения к ответственности лиц в Армении, виновных в бесчеловечном обращении с телами погибших азербайджанских военнослужащих. Баку считает произошедшее преступлением против мира и человечности.

1 октября в Сети появилось видео, якобы снятое в Армении. На кадрах изображены, предположительно, азербайджанские военные, которые расстреливают армянских солдат, попавших в плен. В МИД Армении отреагировали на публикацию видеороликов, заявив о том, что видеозапись «стала свидетельством вопиющих военных преступлений, совершенных ВС Азербайджана».

Специальный представитель Евросоюза на Южном Кавказе Тойво Клаар призвал провести расследование этого случая, чтобы привлечь виновных к ответственности.

МИД Азербайджана ответил на обвинения армянского внешнеполитического ведомства, подчеркнув, что Ереван до сих пор не принял мер для предотвращения военных преступлений против азербайджанских солдат. Баку осудил попытки Армении ввести в заблуждение международное сообщество с целью сокрытия своей ответственности за совершенные преступления.