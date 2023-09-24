Ереван обвинил Баку в отсутствии конструктива в мирном процессе МИД Армении: в мирном процессе с Азербайджаном отсутствует конструктив

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Арарат Мирзоян

Азербайджан не желает конструктивно участвовать в мирном процессе с Арменией, заявил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН глава армянского МИД Арарат Мирзоян, сообщает РИА Новости. Дипломат отметил, что в Ереване видят намерения Баку вовлечь Армению в военные действия и события в Карабахе являются только частью «более широкой картины».

Мирзоян подчеркнул, что военные действия Азербайджану нужны, чтобы расширить географию боев на суверенные территории Армении. По его мнению, об отсутствии конструктива со стороны Баку говорит его бездействие по вопросу границы двух республик.

Нежелание Азербайджана искренне и конструктивно участвовать в мирном процессе, в том числе признать территориальную целостность Республики Армения, вывести свои вооруженные силы с оккупированных территорий Армении, делимитировать армяно-азербайджанскую границу на основе последних имеющихся карт 1975 года, соответствующих Алма-Атинской декларации 1991 года, а также создать демилитаризованную зону вдоль межгосударственной границы четко иллюстрирует упомянутые намерения, — сказал глава МИД Армении.

Ранее стало известно, что переговоры в Евлахе могут привести к заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Проект соглашения был передан Еревану, заявил представитель азербайджанского президента по особым поручениям Эльчин Амирбеков. Договор между странами включит в себя пять пунктов, основанных на международном праве. В частности, проект соглашения «предусматривает признание суверенитета двух стран и их территориальной целостности в дополнение к уважению границ между государствами».