МИД Армении назвал фейками сообщения СМИ о деталях брюссельской встречи

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян, Жозеп Боррель, Урсула фон дер Ляйен и Энтони Блинкен

Переговоры Еревана с США и ЕС в Брюсселе были ориентированы на диверсификацию экономики республики, заявила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян. По ее словам, документ, растиражированный СМИ, является фальшивым.

В действительности в ходе встречи в Брюсселе обсуждалась устойчивость Армении и диверсификация экономики. Вокруг этой темы был создан напрасный шум, не соответствующий действительности. Опубликованный в азербайджанских СМИ документ является фейком, и подобные вопросы не стояли на повестке встречи в Брюсселе, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее азербайджанские СМИ опубликовали документы, предположительно, подписанные сторонами после недавней встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и госсекретарем США Энтони Блинкеном в Брюсселе. Официально они анонсировали обсуждение исключительно вопросов развития армянской экономики. Однако журналисты писали, что на самом деле в бельгийской столице был заключен своего рода военный пакт Армении и стран Запада.

В документе содержались 20 пунктов, о которых, как утверждалось, на самом деле договорились Пашинян, фон дер Ляйен и Блинкен. Все аспекты касались военно-технического сотрудничества Еревана и Запада, который, возможно, решил таким образом закрепить свое положение на Южном Кавказе.