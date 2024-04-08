Ереван направил Баку восьмую по счету версию мирного договора Представитель МИД Армении Бадалян: Баку получил восьмую версию мирного договора

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Ереван направил Баку новую редакцию мирного договора, заявила пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян. По ее словам, которые приводит «Интерфакс», это уже восьмая версия предложений по проекту.

Армения ответила на последние предложения Азербайджана. Речь идет о восьмой редакции предложений вокруг проекта соглашения о мире, — сказала Бадалян.

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что подписание мирного договора между Ереваном и Баку затягивается. По его словам, исторической возможности добиться долгосрочного мира на Южном Кавказе мешают два пункта: взаимное признание территориальной целостности и открытие коммуникаций.

Он пояснил, что, как только Ереван ссылается на Алма-Атинскую декларацию и предлагает внести этот пункт в проект договора, Баку выступает против. При этом Мирзоян высоко оценил состоявшуюся в Брюсселе встречу представителей Армении, США и Евросоюза как часть процесса сближения сторон.

До этого армянский премьер-министр Никол Пашинян объяснил передачу четырех приграничных сел Азербайджану. По его словам, таким образом Армения получает государственную границу. Пашинян также отметил, что в настоящее время нет согласованных с Азербайджаном карт, на основе которых можно провести процесс демаркации и делимитации границы между странами.