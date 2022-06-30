Ереван исключил предоставление Баку коридора в Нахичевань

Фото: mil.am

Азербайджану не предоставят коридор через Сюникскую область Армении в Нахичевань, заявил секретарь Совета безопасности республики Армен Григорян, его слова передает ТАСС. Он добавил, что в случае транзита азербайджанских товаров через территорию Армении будет применяться соответствующее налогообложение.

Мы неоднократно заявляли, что исключаем через территорию Армении предоставление дороги по коридорной логике. Наша политика остается неизменной. Должен быть пограничный контроль, — отметилон.

Григорян добавил, что обсуждения по этому вопросу продолжаются. Он не исключил, что будет какой-то упрощенный вариант – с применением современных технологий, но будет полный пограничный контроль.

Ранее сообщалось, что Вашингтон пытается усилить свое влияние в Закавказье путем сближения Баку и Еревана. Так, посольство США в Ереване на своем сайте объявило конкурс Track II с призовым фондом $400 тысяч. Эти деньги могут достаться тому, кто сможет помирить армян и азербайджанцев.