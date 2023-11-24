Пашинян: РФ может списать долг Армении за счет средств на закупку оружия Пашинян заявил, что Россия не отправила в Армению оплаченное оружие

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Никол Пашинян

Россия не отправила в Армению уже оплаченное оружие, заявил премьер республики Никол Пашинян в ходе прямой линии, отвечая на вопросы граждан, передает ТАСС. По его словам, ведутся переговоры по поиску решения проблемы. В частности, прорабатывается вопрос сокращения части долга перед Россией за счет выплаченных для закупки оружия средств.

Что касается непредоставления вооружения и техники в обмен на выплаты, то, конечно, есть такие проблемы. Ведутся консультации о механизмах решения этих проблем, вариантов много, например сокращение долга Армении перед РФ в обмен на выплаченную сумму, РФ сама нуждается в вооружении. Мы готовы работать, надеемся, что дискуссии принесут конкретные результаты, — заявил Пашинян.

Год назад Пашинян обвинил союзников в невыполнении договоренностей по поставкам оружия. Он упомянул о случаях, когда страна заплатила «сотни миллионов долларов», однако не получила вооружения.

Ранее Telegram-канал «Баграмян-26», приближенный к армянским властям, сообщил, что Ереван потребовал от Москвы вернуть $400 млн, выплаченные за поставки оружия, которые не начались. По данным канала, власти Еревана выдвигают требования из-за сложной социальной ситуации, возникшей в республике. В Ереване считают, что Москва отказалась вернуть деньги, мотивировав свое решение тем, что контракты на поставку оружия пока не расторгнуты.