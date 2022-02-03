Эрдоган выступил за мир в Донбассе и производство беспилотников на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил Киев с официальным визитом по приглашению украинского лидера Владимира Зеленского. В своём
Турецко-украинские переговоры соединили политику с экономикой
За час до этого, ещё во время полёта президентского лайнера, в
Переговоры между президентами Украины и Турции
Эрдоган в очередной раз
На этих переговорах я снова подчеркнул, что мы (Турция. — NEWS.ru) с радостью готовы провести встречу лидеров [России и Украины] либо же организовать технические переговоры между сторонами. Мы готовы приложить всевозможные усилия для снижения напряжённости в регионе Чёрного моря, — сказал президент Турции.
Зеленский
Третейским судьёй между Украиной и Россией президент Эрдоган быть не сможет, но это не умаляет значения его визита в Киев, считает заместитель директора Центра ближневосточных исследований Украины Сергей Данилов. В беседе с NEWS.ru он выразил сомнение, что Кремль допустит Турцию в трёхсторонние отношения Россия — Украина — Запад.
Несмотря на это, Эрдоган заявил о Турции как о миротворце, инициатива которой не осталась незамеченной в мире. Это уже определённый успех. Помимо этого, Эрдогану крайне невыгодно военное вторжение России на Украину и полномасштабная война. Это ударит по экономике, потому что так или иначе какие-то связи будут разорваны. Возможная война — это удар по глобальному рынку продовольствия, поскольку на нём Украина стала очень важным игроком. Мы видим, как инфляция на рынке зерна последних лет дестабилизирует ситуацию в странах Азии и Африки. Эрдогану крайне важно взаимодействовать как с Украиной, так и с Россией в важных для себя вопросах. Он не хочет оказаться в ситуации выбора между странами.
По словам украинского политолога, для Украины визит Эрдогана был важен как поддержка стране, поскольку здесь оценили
Треугольник Москва — Киев — Анкара становится сложной шахматной партией
Накануне украинского визита президент Эрдоган сделал ряд заявлений, в которых продемонстрировал желание
Турецкий лидер при этом добавил, что «президент России Владимир Путин в ближайшем будущем посетит Турцию». По словам Эрдогана, отношения между Турцией и Россией сейчас лучше, чем когда-либо в истории. Он проиллюстрировал это утверждение экономическими проектами: поставками природного газа, строительством при содействии российских специалистов АЭС «Аккую», которая вступит в строй в 2023 году, возможное совместное строительство второй атомной электростанции. Не забыл президент о столь щепетильном для Запада и НАТО вопросе, как приобретении Анкарой российских ЗРК С-400, которые никак
Несмотря на столь серьёзные совместные проекты, оппоненты Эрдогана в России относятся к его политике с настороженностью — прежде всего из-за его военно-технического сотрудничества с Украиной. Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в беседе с NEWS.ru отметил, что это сотрудничество может принести большие проблемы донбасским республикам.
Эрдоган пытается показать себя перед Путным миротворцем. Но есть вопросы к турецкому президенту по поводу продажи Украине ударных беспилотников с перспективой наладить там их сборку, что может принципиально изменить характер конфликта на юго-востоке Украины. Мы это наблюдали в Карабахе осенью 2020 года. Есть вопросы не только по БПЛА, в целом по поводу военно-технического сотрудничества с Украиной, которое развивается бурными темпами, — сказал собеседник интернет-издания.
Политолог обратил внимание на то, что Минские соглашения и «нормандский формат» только подморозили вооружённый конфликт на юго-востоке Украины, но люди по-прежнему там гибнут. Это значит, что конфликт фактически продолжается, а поставки оружия в такие страны не приветствуются международными конвенциями. Турецкая посредническая инициатива в данном случае, по меньшей мере, сомнительна, заключил Алексей Мартынов.
Продвижение турецкого влияния в черноморском бассейне напоминают сложную шахматную партию. Анкара заявила о себе как об игроке с интересами на Ближнем Востоке, Южном Кавказе, Причерноморье. Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в беседе с NEWS.ru предложил посмотреть через призму этих интересов и на визит Эрдогана в Киев, его договорённости о будущей встрече с президентом России.
Это отображение новой геополитической стратегии Турции, при которой она выступает как минимум региональным игроком. Турция традиционно считает зоной своего влияния Чёрное море и Причерноморье, т. е. южные регионы Украины в том числе. Главная цель Анкары сегодня — продвижение здесь своего влияния и интересов, — заявил украинский политолог.
По словам киевского политолога, украинскую проблему Турция использует для своих торгов с Россией, потому что Украина остаётся зоной жизненно важных интересов Москвы, а Сирия и Ливия — Анкары.
Анкара пока ещё не приобрела столь внушительного политического веса, чтобы разрешить запутанные российско-украинские отношения. Максимум она сейчас может стать лишь взаимовыгодной площадкой для продолжения диалога. У руководства США, Китая, Евросоюза возможностей влияния по-прежнему больше. Но опыт Эрдогана может оказаться ценным в создании экономических схем сотрудничества в регионе. Например, Турция уже сегодня наращивает экономическое сотрудничество с Арменией через третьи страны — не придавая публичности этому процессу. Подобной «третьей страной» для России и Украины может стать сама Турция. Экономика иной раз становится лучшей дипломатией. Поскольку Кремль
И в политическом урегулировании в Донбассе Турция могла бы сыграть свою роль. Поскольку переговоры с Зеленским прошли, судя по заявлениям, успешно, значимость Турции для Украины в целом растёт. Эрдоган мог бы убедить своего украинского коллегу начать диалог с самопровозглашёнными республиками — без их участия распутать донбасский узел проблем не получится.