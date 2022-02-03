Эрдоган выступил за мир в Донбассе и производство беспилотников на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил Киев с официальным визитом по приглашению украинского лидера Владимира Зеленского. В своём Twitter турецкий лидер на протяжении дня рассказывал о своей поездке и сделал несколько заявлений. В Киеве он обсудил с украинским президентом вопросы безопасности в регионе. Эрдоган и Зеленский подписали соглашение о создании зоны свободной торговли между странами, договорились о новых поставках Украине турецких ударных беспилотников и их производстве . Но в немалой степени, считают наблюдатели, Эрдоган рассматривал этот визит как миротворческий. Хватит ли у Анкары возможностей для урегулирования украинского кризиса — об этом в материале NEWS.ru.

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Twitter президента Эрдогана позволял следить за его пребыванием в Киеве. Запись на английском языке о прилёте в аэропорт появилась на странице президента в 13:03 по местному времени (в 14:03 мск): «Мы в Киеве по приглашению президента Зеленского... Надеюсь, что встречи приведут к благоприятным результатам как для наших стран, так и для всего региона».

За час до этого, ещё во время полёта президентского лайнера, в Twitter были опубликованы миротворческие размышления Эрдогана: «Понятно, что конфликт должен быть урегулирован мирным путём и в соответствии с международным правом. Турция готова внести свой вклад в поддержание мира и безопасности в своём регионе».

Переговоры между президентами Украины и Турции продолжались чуть более трёх часов. Стороны подписали соглашение о свободной торговле между Украиной и Турцией и соглашение о сотрудничестве в сфере молодёжной политики. Согласно сообщениям информационных агентств, Эрдоган подтвердил , что Турция готова стать площадкой для проведения саммита для урегулирования ситуации в Донбассе в рамках Минских соглашений. Президент Украины ответил , что «неважно, где именно можно поставить точку в войне. Важно, чтобы все были готовы к этому». До этого за перенос переговоров с ОБСЕ и Россией в Турцию высказался министр обороны Украины Алексей Резников.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с президентом Украины Владимиром Зеленским president.gov.ua

Эрдоган в очередной раз выразил намерение организовать встречу лидеров России и Украины.

На этих переговорах я снова подчеркнул, что мы (Турция. — NEWS.ru) с радостью готовы провести встречу лидеров [России и Украины] либо же организовать технические переговоры между сторонами. Мы готовы приложить всевозможные усилия для снижения напряжённости в регионе Чёрного моря, — сказал президент Турции.

Зеленский поблагодарил Эрдогана «за инициативу стать посредником между Украиной и Россией». По словам украинского президента, Киев готов ради мира «делать всё возможное на всех площадках и во всех форматах».

Третейским судьёй между Украиной и Россией президент Эрдоган быть не сможет, но это не умаляет значения его визита в Киев, считает заместитель директора Центра ближневосточных исследований Украины Сергей Данилов. В беседе с NEWS.ru он выразил сомнение, что Кремль допустит Турцию в трёхсторонние отношения Россия — Украина — Запад.

Несмотря на это, Эрдоган заявил о Турции как о миротворце, инициатива которой не осталась незамеченной в мире. Это уже определённый успех. Помимо этого, Эрдогану крайне невыгодно военное вторжение России на Украину и полномасштабная война. Это ударит по экономике, потому что так или иначе какие-то связи будут разорваны. Возможная война — это удар по глобальному рынку продовольствия, поскольку на нём Украина стала очень важным игроком. Мы видим, как инфляция на рынке зерна последних лет дестабилизирует ситуацию в странах Азии и Африки. Эрдогану крайне важно взаимодействовать как с Украиной, так и с Россией в важных для себя вопросах. Он не хочет оказаться в ситуации выбора между странами. Сергей Данилов украинский политический аналитик украинский политический аналитик

По словам украинского политолога, для Украины визит Эрдогана был важен как поддержка стране, поскольку здесь оценили заявления Эрдогана о принадлежности Крыма. Набирает обороты экономическое сотрудничество Украины с Турцией, в том числе и в сфере производства вооружений. Стало известно, что через год будет в стране построен завод по производству беспилотных летательных аппаратов (БЛА) Bayraktar, запущена программа по строительству в Турции военных кораблей для Украины, рассматривается программа по оснащению новых турецких БЛА украинскими двигателями и другими компонентами, рассматриваются проекты по совместному производству других видов вооружения, рассказал Сергей Данилов.

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Накануне украинского визита президент Эрдоган сделал ряд заявлений, в которых продемонстрировал желание снизить напряжённость между Россией и Украиной. Они стали логическим следствием его предложений Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому встретиться в Турции, чтобы «уладить разногласия». На встрече с молодёжью в турецком городе Трабзон турецкий президент выразил надежду, что разногласия России и Украины будут урегулированы мирным путём. «Мы бы никогда не хотели войны между Россией и Украиной. Это плохой знак для региона. Как страна НАТО мы не хотим такого, мы этого не приемлем. Надеюсь, этот вопрос удастся решить мирным путём», — сказал Эрдоган.

Встреча президента Украины с президентом Турецкой Республики president.gov.ua

Турецкий лидер при этом добавил, что «президент России Владимир Путин в ближайшем будущем посетит Турцию». По словам Эрдогана, отношения между Турцией и Россией сейчас лучше, чем когда-либо в истории. Он проиллюстрировал это утверждение экономическими проектами: поставками природного газа, строительством при содействии российских специалистов АЭС «Аккую», которая вступит в строй в 2023 году, возможное совместное строительство второй атомной электростанции. Не забыл президент о столь щепетильном для Запада и НАТО вопросе, как приобретении Анкарой российских ЗРК С-400, которые никак не вписываются в североатлантическую систему противовоздушной обороны.

Несмотря на столь серьёзные совместные проекты, оппоненты Эрдогана в России относятся к его политике с настороженностью — прежде всего из-за его военно-технического сотрудничества с Украиной. Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в беседе с NEWS.ru отметил, что это сотрудничество может принести большие проблемы донбасским республикам.

Эрдоган пытается показать себя перед Путным миротворцем. Но есть вопросы к турецкому президенту по поводу продажи Украине ударных беспилотников с перспективой наладить там их сборку, что может принципиально изменить характер конфликта на юго-востоке Украины. Мы это наблюдали в Карабахе осенью 2020 года. Есть вопросы не только по БПЛА, в целом по поводу военно-технического сотрудничества с Украиной, которое развивается бурными темпами, — сказал собеседник интернет-издания.

Политолог обратил внимание на то, что Минские соглашения и «нормандский формат» только подморозили вооружённый конфликт на юго-востоке Украины, но люди по-прежнему там гибнут. Это значит, что конфликт фактически продолжается, а поставки оружия в такие страны не приветствуются международными конвенциями. Турецкая посредническая инициатива в данном случае, по меньшей мере, сомнительна, заключил Алексей Мартынов.

Продвижение турецкого влияния в черноморском бассейне напоминают сложную шахматную партию. Анкара заявила о себе как об игроке с интересами на Ближнем Востоке, Южном Кавказе, Причерноморье. Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в беседе с NEWS.ru предложил посмотреть через призму этих интересов и на визит Эрдогана в Киев, его договорённости о будущей встрече с президентом России.

Это отображение новой геополитической стратегии Турции, при которой она выступает как минимум региональным игроком. Турция традиционно считает зоной своего влияния Чёрное море и Причерноморье, т. е. южные регионы Украины в том числе. Главная цель Анкары сегодня — продвижение здесь своего влияния и интересов, — заявил украинский политолог.

По словам киевского политолога, украинскую проблему Турция использует для своих торгов с Россией, потому что Украина остаётся зоной жизненно важных интересов Москвы, а Сирия и Ливия — Анкары.

Встреча президента Украины с президентом Турецкой Республики president.gov.ua

Анкара пока ещё не приобрела столь внушительного политического веса, чтобы разрешить запутанные российско-украинские отношения. Максимум она сейчас может стать лишь взаимовыгодной площадкой для продолжения диалога. У руководства США, Китая, Евросоюза возможностей влияния по-прежнему больше. Но опыт Эрдогана может оказаться ценным в создании экономических схем сотрудничества в регионе. Например, Турция уже сегодня наращивает экономическое сотрудничество с Арменией через третьи страны — не придавая публичности этому процессу. Подобной «третьей страной» для России и Украины может стать сама Турция. Экономика иной раз становится лучшей дипломатией. Поскольку Кремль не исключил поездки президента Путина в Турцию, возможно, его заинтересовали какие-то идеи президента Эрдогана.

И в политическом урегулировании в Донбассе Турция могла бы сыграть свою роль. Поскольку переговоры с Зеленским прошли, судя по заявлениям, успешно, значимость Турции для Украины в целом растёт. Эрдоган мог бы убедить своего украинского коллегу начать диалог с самопровозглашёнными республиками — без их участия распутать донбасский узел проблем не получится.