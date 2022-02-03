Эрдоган обратился к караулу в Киеве с нацистским приветствием

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего официального визита в Киев по традиции местных властей поприветствовал военный караул словами «Слава Украине!», сообщает Sputnik Ближнее зарубежье. Турецкий лидер прибыл на переговоры с главой украинского государства Владимиром Зеленским.

На опубликованном видео видно, как Эрдоган и Зеленский после того, как вышли из Мариинского дворца в Киеве, поравнялись с почётным караулом. После этого президент Турции обратился к военным с приветствием: «Слава Украине!» На что солдаты караула в ответ скандировали: «Героям слава!»

Используемое на Украине приветствие ранее принадлежало украинскими националистами в годы Второй мировой войны. После госпереворота в конце 2013 года оно стало применяться на Украине в качестве патриотического. В 2018 году оно обрело статус официального приветствия в армии и полиции страны.

Ранее сообщалось, что Эрдоган прибыл в Киев на встречу с украинским коллегой Зеленским, которая проходит в день 30-летней годовщины установления дипломатических отношений между двумя государствами. Эрдогана встретили традиционным угощением с хлебом и солью. Он выразил надежду на благоприятные переговоры для обеих сторон, по итогам которых Украина и Турция могут подписать соглашение о зоне свободной торговли, а также соглашение о строительстве завода Bayraktar по производству беспилотных летательных аппаратов.