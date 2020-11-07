Эрдоган обрадовался новостям от Алиева по Карабаху

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что общался с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. По словам Эрдогана, он услышал "радостные новости" по ситуации в Нагорном Карабахе.

Утром я говорил со своим братом Ильхамом Алиевым и услышал от него радостные новости. С помощью Аллаха, мы всё ближе к победе, - заявил Эрдоган во время публичного выступления в городе Кахраманмараш, которое транслировала местная телекомпания NTV.

Ранее NEWS.ru писал, что военные Азербайджана взяли под контроль 16 населённых пунктов в Физулинском, Джабраильском, Губадлинском, Зангиланском, Ходжалинском, Ходжавендском районах в зоне боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём, писал NEWS.ru.