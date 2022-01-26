Энергетик рассказал о «газовом обмане» на Украине

«Нафтогаз» импортирует сотни миллионов кубометров газа в месяц, пытаясь убедить власти и граждан Украины в наличии необходимого запаса топлива в стране, считает соучредитель Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук. Об этом он написал в блоге на сайте «Корреспондент.нет», передаёт РИА Новости. Эксперт добавил, что менее чем за месяц Украина дважды подходила к критической отметке отбора газа.

«Нафтогаз» оптимистично и радостно отчитывается об импорте 300 миллионов кубических метров газа в феврале и ещё столько же в марте. Дожили! Хвастаться импортом газа, которого хватает украинцам на два дня зимы, — сказал Корольчук.

Он подчеркнул, что с начала 2022 года страна два раза подбиралась к критической отметке отбора газа из-за высоких цен на топливо и морозов. По мнению эксперта, дефицита топлива не удастся избежать, если потребление превысит 135 млн кубометров.

В этой ситуации перспектива отключения от газоснабжения промышленных, а также тепло- и энергогенерирующих компаний выглядит более чем реальной, — отметил энергетик.

Ранее политолог Андрей Ермолаев заявил, что Украина накапливает ком катастроф на год вперёд. По его словам, уже в течение года это отразится на промышленности

Ермолаев уверен, что нынешний отопительный сезон ещё может пройти без проблем, однако высокие цены на энергоносители и другие накопившиеся проблемы делают промышленность Украины неконкурентоспособной.