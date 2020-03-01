https://static.news.ru/photo/c736db62-5bcc-11ea-9bbb-fa163e074e61_660.jpg Эмомали Рахмон Фото: kremlin.ru

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетил избирательный участок № 15, расположенный в 53-й школе в центре Душанбе, где проголосовал на выборах в нижнюю палату парламента республики.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства, президент проголосовал в присутствии множества международных наблюдателей, представителей политических партий и отечественных и зарубежных СМИ.

В воскресенье в Таджикистане проходят выборы в нижнюю палату парламента. Избирательные участки по всей стране открылись в 6:00 (4:00 мск). Всего будут избраны 63 депутата. В выборах участвуют семь политических сил — правящая Народно-демократическая партия Таджикистана, Аграрная партия, Партия экономических реформ, Демократическая партия, Социал-демократическая, Социалистическая и Коммунистическая партии.

Ранее парламентские выборы прошли в Словакии. По результатам голосования победила консервативная оппозиционная партия «Обычные люди», получив 24,95% голосов. Левоцентристскую правящую партию Smera, которая доминировала на политической сцене более десяти лет, поддержали только 18,6% избирателей.