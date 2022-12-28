Елбасы вне закона: Назарбаева могут развенчать Казахстанский парламент пообещал до конца года лишить привилегий первого президента республики

Фото: kremlin

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

Если в конце прошлого года на саммите СНГ Нурсултан Назарбаев был уважаемым гостем и слушал в свою честь восторженные речи, то нынешний год завершается для него не столь оптимистично. Казахстанские парламентарии намерены отменить закон о первом президента страны, лишив его не только титула Елбасы (с казахского — «Лидер нации»), но и всех привилегий. В СМИ даже появились заголовки статьей о том, будут ли после этого Назарбаева судить? Его оппоненты считают, что первый президент со своим окружением «должны ответить за всё». Другие казахстанцы напоминают, что нынешнее государство с его плюсами и минусами, без которых никакая страны не обходится, заложил первый президент. Об аргументах сторонников и противников законопроекта о Елбасы — в материале NEWS.ru.

Законопроект об отмене закона о первом президенте республики Нурсултане Назарбаеве мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана приняла в работу в среду, 28 декабря. Депутаты напомнили, что 2 июня нынешнего года, после референдума об изменениях в конституцию страны, спикер мажилиса Ерлан Кошанов пообещал, что эти новшества примут форму законов до конца 2022 года. Закон об отмене привилегий Елбасы эксперты называют одним из ключевых, поскольку он направлен, как говорят в республике, на десакрализацию первого президента. Не исключено, что до конца нынешнего года он уже пройдёт мажилис и сенат.

Закон «О первом президенте Республики Казахстан — Елбасы» был принят ещё в 2000 году, но несколько раз дополнялся положениями, укрепляющими позиции Елбасы. Согласно документу, первый президент и после отставки возглавлял Совет безопасности страны, входил в Конституционный совет. У него оставалось право обращаться к народу, выступать перед парламентом и на заседаниях правительства. Он обладал неприкосновенностью, что означает невозможность ареста или задержания. Неприкосновенность распространялась на все имущество, принадлежащее на праве частной собственности Назарбаеву и совместно проживающим с ним членам его семьи.

Тогда особый статус и привилегии Назарбаева некоторые политики и эксперты объясняли его заслугами перед Казахстаном. На их взгляд, он сыграл «историческую роль» в деле «основания государства». Сторонники Елбасы писали, что он заложил новую казахстанскую модель политического лидера — «феномен в мировой политической истории».

Фото: shutterstock Астана, Нур-Султан, Казахстан. Центр города

Кандидат в президенты на выборах 2019 года Амиржан Косанов в беседе с NEWS.ru отметил, что за прошедшие годы множество «восторженных последователей» экс-президента превратились в его ярых критиков и стали горячими поклонниками нынешнего лидера.

Тогда критиковать всесильного Назарбаева осмеливались лишь самые отчаянные оппозиционеры, как, например, ваш покорный слуга, и по этой причине подвергались преследованиям и гонениям, — сказал Косанов. — Что касается закона о первом президенте — это символ режима личной власти одного человека. Закон поставил его выше собственного народа, позволил ему быть вне контроля и критики общества. Именно эта бесконтрольность и вседозволенность позволила Назарбаеву единолично принимать самые важные государственные решения, которые и привели страну к катастрофе.

Как считает Косанов, первый президент Казахстана, формально отойдя от должности в 2019 году, продолжал стоять за самыми важными экономическими и политическими решениями в стране. Более того, закон позволил также членам семьи Назарбаева без всякой конкуренции, зачастую путем рейдерства, стать самыми богатыми людьми Казахстана. Одновременно они участвовали в руководстве страной и строили планы по династийной форме передачи власти. Эти планы чуть было не реализовались. Ещё закон позволил Назарбаеву создать квазиобщественные фонды и иные институты, которые занимались бизнесом. Когда будет принят законопроект о лишении Елбасы привилегий, он и члены его семьи станут вполне достигаемы для объективного правосудия, не исключает Косанов.

Закон о лишении привилегий Елбасы направлен не против Назарбаева, а против реваншистских сил, мечтающих вернуть себе власть, отметил в беседе с NEWS.ru заместитель директора СНГ, политолог Владимир Жарихин.

Эти силы находятся уже не во власти, но они ещё где-то рядом. Если Назарбаев ушёл на пенсию, то люди из его бывшего окружения никуда не делись, они остаются в стране. Закон против статуса первого президента носит во многом символический характер, но он направлен против тех сил, которые именем Назарбаева хотят отобрать власть у нынешнего лидера Казахстана, — сказал собеседник интернет-издания.

В то же время есть среди казахстанских экспертов другое мнение в отношении отмены закона о правах и привилегиях Елбасы. Согласно ему, властям выгодно формальное развенчание Назарбаева. Создаётся видимость — казахстанцев хотят убедить, что страна постепенно избавляется от неоднозначного наследия первого президента.

Елбасы — это любой президент, который имеет абсолютную власть, согласно нынешней конституции. Поэтому все эти разговоры про «деелбасизацию» носят демонстративный характер. Будет ли парламентское расследование деятельности Назарбаева во время его президентства? Я не думаю, что Токаев будет заниматься реальными преследованиями Назарбаева и его семьи, — утверждает в своём Telegram-канале политолог Шалкар Нурсеитов.

Фото: kremlin Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

В Казахстане хорошо помнят статью «Уроки исторической личности» президента Токаева о Назарбаеве, опубликованную в местных СМИ 2 июля 2020 года.

Нурсултан Абишевич — по праву признанный и уважаемый всем мировым сообществом выдающийся государственный деятель и уникальный реформатор, сумевший заглянуть за горизонт завтрашнего дня! Это великая личность, своими руками создавшая историю независимой страны! Благодаря Елбасы Казахстан стал авторитетным и успешным членом международного сообщества. Именно феномену Нурсултана Назарбаева мы обязаны тем, что в трудные времена было сохранено единство и согласие народа, Казахстан перешел к рыночной экономике и стал активным участником глобальных экономических процессов, — подчёркивал в статье президент Токаев.

В этих словах второго президента, как отмечают многие эксперты, не было лицемерия. Токаев на самом деле уважительно относится к Назарбаеву, отдаёт ему должное за 30-летнее руководство республикой. Инициатива об отмене закона о Елбасы принадлежит другим политическим силам в стране, пытающимся повысить свой политический рейтинг, отметил в беседе с NEWS.ru руководитель общественного объединения «Казахстанский русский культурный центр» Всеволод Лукашев.

Некоторых людей, тем более получающих финансирование извне, сложно убедить, что страна на самом деле сделала гигантские скачки вперёд, и в этом огромная заслуга Нурсултана Назарбаева. Нынешний законопроект о лишении статуса первого президента очень понравится той части нашего общества, которая ищет человека, виноватого якобы во всех бедах. На самом деле большая часть населения, которая не голосит в соцсетях, ищет ответ на вопрос «что делать?», а не «кто виноват?». Казахстан — это динамично развивающаяся страна. Искать виноватых нет смысла, — сказал казахстанский общественный деятель.

По мнению Лукашева, критику в отношении Назарбаева раскручивают политические силы, которые используют в своих интересах недовольство им части общества: «Не будем забывать, что скоро в Казахстане выборы в сенат и мажилис». На популизме легко получать голоса.

Фото: parlam.kz Заседание мажилиса Республики Казахстан

В любом случае вред от нынешнего законопроекта может оказаться гораздо большим, чем польза. Независимо от того, кто его и в каких целях инициировал, закон против Елбасы способен решить тактические задачи: обуздать реваншистов, поднять предвыборный рейтинг, «справедливо наказать зарвавшийся клан первого президента» и так далее. Но на будущее эта инициатива закладывает опасную для страны традицию расправы с бывшими президентами.

Хотя экс-кандидат в президенты Амиржан Косанов с такой постановкой вопроса согласен только отчасти — он против подобной традиции, но не считает, что правление первого президента надо оставить без «подведения итогов».

Проблему надо рассматривать применительно к конкретной ситуации. Нынешнему поколению нужно без эмоций и хайпа, а очень обстоятельно и объективно дать оценку всему, что связано с именем Назарбаева. За 30 лет он совершил столько ошибок, что они по своему весу и трагическим для страны последствиям перевешивают все его неотъемлемые заслуги. В этом его личная и политическая трагедия, — полагает политик.

Главное, считает Косанов, сделать выводы после правления Назарбаева. У него был шанс остаться в истории мудрым и справедливым, думающем о благе народа, а не о личном обогащении и о вечном правлении отца нации. Сможет ли Касым-Жомарт Токаев избежать соблазнов, которые преподнесла ему судьба, дав возможность править Казахстаном? Пока его риторика в определении своей миссии правильная, но казахстанцы должны смотреть на его конкретные действия. Токаев должен учесть горькие уроки Назарбаева, убеждён политик.