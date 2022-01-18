Елбасы признал Токаева лидером, закрыв глаза на отставки близких людей

Видеообращение бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева развеяло самые пессимистические прогнозы о его судьбе. Елбасы (в переводе с казахского «лидер нации» и этот титул закреплён за ним законодательно) не выглядел в кадре нездоровым и измождённым человеком, напротив, был бодрым и сосредоточенным. Он объявил, что вся власть в стране — у президента Касыма-Жомарта Токаева, конфликта элит в стране нет, а сам он находится на «заслуженном отдыхе» в столице Казахстана. Назарбаев записал обращение, сидя за огромным письменным столом на фоне государственного флага Республики Казахстан. Источники газеты The Guardian утверждают , что он перебрался в Китай. Бывший советник первого президента Ермухамет Ертысбаев опроверг эту информацию, подчеркнув, что Казахстан Елбасы не покидал. Что может стоять за видеобращением Назарбаева — в материале NEWS.ru.

Назарбаев публично одобрил действия Токаева по разрешению кризиса, что стало чётким сигналом, кого надо рассматривать реальным лидером страны. «Президент Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти. Он председатель Совета безопасности. В скором времени президент будет избран председателем партии «Нур-Отан», сказал Назарбаев. Видеовыступление Назарбаева можно было сравнить с инаугурационным ритуалом в честь действующего президента.

Уверенное заявление Елбасы о том, что президент «будет избран» главой правящей партии только подчёркивает символизм события, отметил в беседе с NEWS.ru политический аналитик Аскар Нурша. По его мнению, переговоры между «семьёй» Назарбаева и окружением Токаева завершаются, что потребовало определённой публичной процедуры.

По всей видимости, переговоры подходят к концу, и появление Назарбаева выглядит как символичное передачи власти Токаеву. Назарбаев показал, что уходит с политической сцены или, по крайней мере, к такому сценарию готов. Январские события ускорили транзит власти в Казахстане, но пока непонятно, завершился ли он окончательно. Да, часть правящей элиты покинуло страну, родственники Назарбаева потеряли должности. Но мы пока не наблюдаем процесс передачи активов. Факт их передачи и станет реальным процессом передачи власти, — убеждён казахстанский политолог.

Касым-Жомарт Токаев akorda.kz

По словам Нурши, активы семьи первого президента весомы. Политолог не исключает, что публичное выступление Назарбаева и отставки членов его окружения могут быть сделаны в большей степени только для успокоения общества.

Иную причину тому, что Назарбаев обратился к казахстанцам только после снижения протестной волны, видит директор международных проектов Института национальной стратегии России Юрий Солозобов, поделившийся с NEWS.ru своим мнением на этот счёт.

Обращаться в первые дни кризиса было бессмысленно. Толпе рациональные аргументы не нужны, более того, они могли только подогреть её страсти. Именно сейчас возник момент, когда его призыв консолидироваться вокруг президента Токаева будет услышан и среди элит, и глубинным казахстанским обществом. Кто бы что ни говорил, Назарбаев — это символическая фигура, к которой общество испытывает уважение, — считает политолог.

Солозобов убеждён, что первый президент удачно выбрал момент для видеопослания, поскольку главной своей целью он всегда считал сохранение стабильности и целостности государства, которое он и создал.

Елбасы обошёл в своей речи тему отставок своих ставленников и родственников, несмотря на то что они потеряли ключевые посты в стране. Карим Масимов, возглавлявший казахстанский Комитет национальной безопасности (КНБ) с 2016 года, был освобождён от должности ещё 5 января, а на следующий день он был задержан по делу о государственной измене и помещён в следственный изолятор. 17 января с поста первого заместителя главы КНБ был уволен племянник Назарбаева генерал-лейтенант Самат Абиш. Несколькими днями раньше Кайрата Шарибаева — супруга старшей дочери Елбасы Дариги — освободили от должности председателя правления национальной компании QazaqGaz. Также пост главы Национальной палаты предпринимателей покинул Тимур Кулибаев, который женат на средней дочери первого президента Динаре. Муж младшей дочери Назарбаева — Алии — Димаш Досанов за два дня до этого оставил пост главы правления нефтетранспортной компании «КазТрансОйл».

У Токаева появилась возможность провести удачные социально-экономические реформы, отметил в беседе с NEWS.ru политический аналитик Аскар Нурша.

Президенту нужен новый проект типа советского НЭПа. Казахстанский путь реформ больше похож на «юго-восточную азиатскую» модель: сжимается политический кулак и разжимается кулак экономический. Но при Назарбаеве власть зажала оба кулака, что и рвануло сейчас, а прелюдией стала ещё протестная волна 2019 года, после которой, кстати, окружение Назарбаева убедило его передать Токаеву пост президента. Аскар Нурша казахстанский политический аналитик казахстанский политический аналитик

По его словам, один из ключевых моментов будущей реформы — судьба многочисленных активов, «монополизированных прежде близкими Назарбаева». Реформа будет невозможна, если они останутся в прежних руках, но эксперт не исключает, что за прошедшие дни первый и второй президенты могли обсудить и эту тему, которая, увы, в публичное пространство не прорвалась.

Концепция экономической свободы при сохранении авторитарного политического строя Казахстан до добра не доведёт, высказал в беседе с NEWS.ru своё мнение казахстанский политолог Галым Агелеуов.

Нурсултан Назарбаев Елбасының Баспасөз қызметі/youtube.com

Про сингапурский путь реформ мы уже слышали от Назарбаева — чем его путь закончился, все сейчас увидели. Экономических реформ в отрыве от политических не бывает. Если мы живём в политически не свободной стране, экономические свободы быстро скукоживаются. Номенклатура в итоге съест весь бизнес, всю экономику. Олигархат опять будет пухнуть, а народ беднеть. Всё опять закончится протестами. Галым Агелеуов казахстанский политолог казахстанский политолог

Политолог Агелеуов убеждён, что Казахстану необходимы системные реформы. Пока он не видит готовности к ним властей. Более того, фразы из недавнего выступления президента о «горе-активистах» и «критиканах», которые были адресованы правозащитникам и оппонентам власти, говорят о его приверженности к теории «сильной руки». Если так будет и дальше, новых протестов не избежать, но в следующий раз народ, учтя ошибки январского кризиса, не позволит примкнуть к протестам бандитов, выразил уверенность казахстанский политолог.

Пока во власти остаётся назарбаевское наследие, конфликт в обществе окончательно не иссякнет. Всю нынешнюю авторитарную систему в Казахстане выстроил Назарбаев. Его проект «Суперхан» уничтожил политические и общественные институты, всё вершил только он. Но Токаеву ничего не остаётся, кроме как отказаться от этого пути: во-первых, общество устало, во-вторых, он просто не потянет, — заключил собеседник интернет-издания.

30-летние казахстанские реформы успешными назвать нельзя, поскольку эта страна оказалась на постсоветском пространстве в числе лидеров по народным протестам. Наиболее кровавыми стали события 16 декабря 2011 года в городе Жанаозен, когда полицейские открыли огонь по протестующим. Пострадали участники забастовки нефтяников и случайные люди. По официальным данным, погибли 15 человек, более сотни получили ранения. Но горожане и правозащитники утверждают, что число жертв на самом деле оказалось больше. Обильным на протесты оказался и 2019 год. Властям удалось в те времена удержать ситуацию с помощью местных силовиков. В 2022 году они уже обратились за помощью в ОДКБ. Но на языке силы с гражданами общаться бесконечно нельзя.

Чтобы поменять язык силы на диалог с обществом, времени у президента Токаева не столь много — теперь он единоличный лидер страны в глазах казахстанцев. Елбасы и его приближённые, которые выстроили нынешнюю модель казахстанского общества, вышли из игры.