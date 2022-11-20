Токаев лидирует на президентских выборах в Казахстане

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Касым-Жомарт Токаев

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лидирует на выборах главы государства, передает РИА Новости со ссылкой на данные экзитпола международного института региональных исследований «Открытое общество». Итоги опроса были представлены во время онлайн-телемарафона госканала «Казахстан».

Согласно информации источника, Токаев набрал 82,45% голосов. Право голосовать на выборах имеют почти 12 миллионов казахстанцев.

Ранее зампредседателя Центральной избирательной комиссии республики Константин Петров сообщил, что явка на выборы президента республики составила 69,43%. По его словам, наибольший процент явки избирателей зафиксирован в Жетысуской области — 81,42%, наименьший — в городе Алма-Ата — 28,72%

Токаев ранее заявил, что страна должна проводить многовекторную политику, учитывая ее геополитическую позицию. По его словам, в экономику государства вовлечено более $500 млрд, а на рынке работают международные компании.

Президентские выборы в Казахстане начались 20 ноября. На пост главы государства баллотируются шесть претендентов, включая Токаева. Избирательные участки закрылись в 20:00 (17:00 мск). Эти выборы являются досрочными. Также в первой половине 2023 года планируются досрочные выборы в парламент.