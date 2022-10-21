«Экспресс» по имени ЕАЭС: евразийская интеграция ударит по тормозам? Участники экономического союза с Россией проходят по тонкому льду между Москвой и Западом

Фото: Евразийская экономическая комиссия

На этой неделе в Ереване собрались премьеры стран — участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. В пятницу, 21 октября, они подвели итоги работы на Евразийском межправительственном совете, который заседал два дня. За это время коллеги по ЕАЭС успели обсудить ни много ни мало 23 вопроса — от совместной маркировки многоразовых электронных сигарет до импортозамещения. А еще договорились начать работу над проектом прорывного договора об общих рынках нефти и нефтепродуктов. Однако эксперты признают: детище пяти соседей по региону стоит перед серьезными вызовами, в первую очередь — политическими. В этом году все крутится вокруг специальной военной операции (СВО) РФ на Украине и антироссийских санкций со стороны Запада. О том, что может помешать интеграции в рамках ЕАЭС, — в материале NEWS.ru.

Напомним: договор об образовании ЕАЭС был подписан 29 мая 2014 года в Астане, а предшественником этой организации были Таможенный союз и Единое экономическое пространство России, Белоруссии и Казахстана. В 2015 году в ЕАЭС вступили Киргизия и Армения, и разросшийся союз взял под свое крыло более 183 миллионов жителей.

Как отчитался премьер-министр РФ Михаил Мишустин на ереванском заседании, по итогам первого полугодия совокупный валовый внутренний продукт ЕАЭС превысил $1 трлн, а инвестиции в основной капитал выросли на 6,5%. Кажется, что «экспресс» ЕАЭС мчится на всех парах: союз обеспечивает свободу движения товаров, услуг, капитала, рабочей силы, проводит согласованную или единую экономическую политику.

Фото: Евразийская экономическая комиссия

Ни для кого не секрет, что единственной страной — донором ЕАЭС все эти годы остаётся Россия. Экспертное сообщество при этом не перестаёт спорить о том, насколько это донорство ей выгодно. По данным экономистов, около 80% евразийского рынка приходится на Россию, а значит, без её вклада в интеграцию существование союза стало бы немыслимым. По этой логике все остальные страны ЕАЭС большей частью потребляют российские ресурсы, пользуются её рынками сбыта. Несмотря на такое положение дел, политически Москва всё равно остаётся в выигрыше, поскольку удерживает постсоветские республики в орбите своего влияния. Сторонники такого подхода считают, что на ближайших партнёров средств жалеть не следует, ведь это укрепляет безопасность нашей страны, а вложения непременно окупятся.

Некоторые эксперты полагают, что участие России в ЕАЭС выгодно ей не только с точки зрения политики — экономический куш тоже имеется. Как-никак, евразийское партнёрство расширяет для Москвы рынок товаров и услуг. Мы экспортируем в страны союза нефть, газ, металлы, оборудование, машины, продукты.

При этом почти все специалисты сходятся во мнении, что и остальные страны — участницы ЕАЭС от интеграции с Россией только выигрывают.

Евразийский союз строился по примеру Евросоюза. Хотя пока такой степени интеграции добиться не удалось, — признал в беседе с NEWS.ru российский политолог Андрей Суздальцев. — Присоединение к ЕАЭС новых государств приносило им экономическую выгоду, поскольку для них открывался огромный российский рынок. Нашу таможенную границу мы отдали странам-соседям. Вдобавок ко всему эти страны просят финансовую и ресурсную поддержку.

Ситуация эта не уникальна: страны — члены ЕС тоже получают дотации из бюджета сообщества, отмечает эксперт.

Но есть существенное отличие: страны ЕС стоят друг за друга, а вот страны ЕАЭС в нынешнее тяжёлое время не спешат помогать главному стержню союза — России. Более того, создают нам проблемы, — считает Суздальцев.

Политолог привёл в качестве примера Казахстан, который недавно перевел торговлю России под санкционный контроль США, о чём официально заявил глава МИД республики Мухтар Тлеуберди. По собственному признанию министра, «без разрешения американских чиновников соглашения [с Россией] не осуществляются». Киргизия резко сократила использование платёжной системы «Мир». Частично карты этой системы не работают в Казахстане, полностью не обслуживаются в Армении.

Фото: picture alliance/photothek/Global Look Press Мухтар Тлауберди.

«На поле боя» с нами нет ОДКБ, а в экономической сфере нет ЕАЭС, — заключил эксперт.

Дальнейшая динамика внутри ЕАЭС напрямую зависит от хода спецоперации на Украине, убеждён политолог доктор экономических наук Николай Межевич.

Проблемы в Евразийском союзе появляются от того, что партнёры видят наши слабости. Их прагматичный подход имеет следующую логику: степень уважения России будет возрастать только тогда, когда наша страна преодолеет все эти трудности. Уважают сильного. Поэтому России надо победить в СВО. Тогда многие политические и экономические проблемы в отношениях со странами ЕАЭС исчезнут сами по себе, — уверен собеседник NEWS.ru.

Перед Евразийским экономическим союзом стоит немало вызовов, и наибольшую опасность представляет жёсткое политическое противостояние с Западом. По мнению главного редактора портала «Евразия. Эксперт», проректора по международным связям Государственного академического университета гуманитарных наук Вячеслава Сутырина, Запад по-прежнему пытается оторвать от России постсоветские страны, в том числе и членов ЕАЭС.

США стремятся сдержать Россию и Китай. Постсоветские страны пытаются занять осторожную позицию, чтобы их не накрыл «гнев Вашингтона». Поэтому они пытаются сейчас дистанцироваться от России. Но до конца связи они с ней порывать не собираются, несмотря на опасность вторичных санкций. Возьмём Казахстан, у которого есть стратегические интересы в Евразийском союзе. Продовольственная безопасность этой республики зависит в том числе от поставок продуктов питания из РФ. Выход из союза будет означать появление новых барьеров. Континентально Казахстан изолирован, транспортных международных коридоров у него нет, несмотря на прожекты строительства инфраструктуры через Каспийское море, — обращает внимание Вячеслав Сутырин.

По его мнению, не только Казахстану, но и другим странам ЕАЭС без России не обойтись, хотя сейчас они пытаются придерживаться «особого пути»: сотрудничать и с Китаем, и с Россией, и с Западом. Другое дело, что сейчас у всех интеграционных объединений в мире много проблем, так что Евразийский союз, по сравнению с другими, держится крепко. В будущем значение ЕАЭС будет только расти, убеждён собеседник интернет-издания.

Между тем евразийской интеграции сильно мешают антироссийские санкции. Однако в будущем они, как ни парадоксально, только помогут объединительным процессам, убеждён Вячеслав Сутырин.

Сейчас санкции сдерживают интеграцию на постсоветском пространстве, но в среднесрочной перспективе окажут пользу. Дело в том, что мир раскалывается на несколько глобальных центров, которые просматриваются уже сейчас. Один из таких центров складывается вокруг Москвы. В результате раскола, который ускоряют антироссийские санкции, появятся различные технологичные зоны. Например, у Казахстана фактически ещё не создана эффективная перерабатывающая промышленность. Россия окажет помощь, поскольку без неё создать эту промышленность казахстанцы не смогут. И в других критических сферах соседи России будут полагаться на сотрудничество с ней. Партнёрство с Москвой даст постсоветским странам экономическую безопасность, — заключил Вячеслав Сутырин.

И все же экспертов не покидает ощущение, что ЕАЭС сегодня озабочен лишь сохранением себя, а не расширением или развитием интеграции. В союз входит пять постсоветских стран, еще три государства — Молдавия, Узбекистан, Куба — имеют статус наблюдателя. Наконец, в стадии переговоров о вступлении в ЕАЭС находятся пять стран — Египет, Таиланд, Иран, Монголия и Сербия. Заявки на переговоры эти страны подали еще в 2015–2017 годах, но с тех пор нет ни малейших подвижек. А если международная структура с годами не прирастает новыми участниками, то рискует потерять привлекательность, и будущее её становится туманным.