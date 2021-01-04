Эксперты считают, что борьба с COVID подорвала экономику Украины

https://static.news.ru/photo/2bbda822-4e66-11eb-87e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hennadii Minchenkoukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские власти приняли ошибочные решения во время борьбы с коронавирусной инфекцией, что неоправданно дорого обошлось экономике страны, считают эксперты.

С моей точки зрения, сокращение экономики — это ошибка власти, когда они ввели карантин. Карантин в таком виде нельзя было вводить. Потому что карантин не сработал, никак не помог медицине, а экономику убил. Это была ошибка. Если бы не было карантина, падение экономики было бы на уровне 1,5%, — приводит РИА Новости слова украинского экономического эксперта Александра Охрименко.

Ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины давало прогноз о падении ВВП страны по итогам 2020 года на уровне 4,8%, при этом отдельные финансовые организации предупреждали, что падение экономики может быть ещё ощутимее — до 8%.

Охрименко отмечает, что в минувшем году снижение показателей регистрировалось практически во всех отраслях экономики Украины.

Год полностью провальный. Но это выгодно властям. В следующем году будет рост. Власти скажут: «Смотрите, у нас рост». Да, на следующий год прогнозы положительные. После такого падения, даже если ничего не делать, будет рост. Это не будет настоящий рост, это будет просто восстановление к прежним уровням, — подчёркивает эксперт.

В то же время советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко уверен, что ситуация с экономикой страны в минувшем году могла быть намного хуже.

Я считаю, что уровень падения [экономики] ниже, чем мог бы быть, особенно если посмотреть на европейские страны. Падение, которое украинская экономика покажет, 5%, — значительное, но всё равно могло быть хуже... Понятно, что глобальный экономический кризис и пандемия не могли не отразиться, и параметры гораздо хуже, чем планировались до того, как наступил кризис, — сообщил он.

Устенко подчеркнул, что в 2021 году экономика Украины должна однозначно показать положительные результаты по сравнению с прошлым годом.

Можно спорить по поводу того, какой будет рост, будет ли этот рост в пределах 4,5%, как прогнозирует кабинет министров, или это будет ниже. Но в любом случае это рост. Рост будет хотя бы потому, что ситуация на внешних рынках, очевидно, улучшается, — отметил советник президента Украины.

В марте руководство Украины приняло решение ввести полный локдаун в стране после первых случаев выявления заражённых COVID-19. Эти меры были смягчены к 11 мая, однако в отдельных регионах страны сохранялись жёсткие ограничения. Такие меры сильно ударили по бизнесу и экономическим показателям.

Ранее NEWS.ru писал, что по мнению председателя Национальной медицинской палаты Украины Сергея Кравченко, слова главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко о невозможности зарегистрировать в стране российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» являются враньём. Заявление Ляшко о незавершённой третьей стадии клинических испытаний «Спутника V» в этой ситуации является несостоятельным, считает Кравченко.