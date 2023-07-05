Эксперт оценил ущерб от уничтожения хакерами базы украинских призывников Эксперт ЮФУ Абрамов допустил безвозвратную потерю базы данных призывников на Украине из-за хакеров «Солнцепека»

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Уничтожение российскими хакерами сети базы данных госслужбы на Украине (Укрстат), из которой сведения передавались в военкоматы для проведения мобилизации, может существенно затруднить работу украинских служб, заявил NEWS.ru завкафедрой безопасности информационных технологий Южного Федерального университета Евгений Абрамов. По его словам, актуальные данные могут быть потеряны навсегда, если они не были сохранены на резервных копиях.

Любую базу, тем более, если она подключена к интернету, можно взломать целенаправленной атакой. Даже сеть, отключенную от интернета, можно вывести из строя с помощью флешки. Но в каждом конкретном случае надо знать методы удаления, чтобы понять, уничтожены ли данные полностью или их можно восстановить с помощью прежних копий, — полагает Абрамов.

5 июля хакеры из группировки «Солнцепек» уничтожили сеть базы данных госслужбы на Украине, сорвав всеобщую мобилизацию. По данным Telegram-канала Mash, Минобороны Украины собирало в этой базе всю информацию по населению в регионах, чтобы передать сведения властям и военкоматам.

Ранее сообщалось, что мобилизация на Украине приобрела непрерывный характер. Власти забирают мужчин большей частью в маленьких городах и районных центрах. По словам экс-депутата Верховной рады Спиридона Килинкарова, добровольцев, готовых идти на фронт по идейным соображениям, почти не осталось, а у оставшихся желание сражаться отбивают слухи о высоких потерях, понесенных в ходе контрнаступления, и общая большая усталость, накопленная в обществе от неопределенности дальнейших перспектив.