Эксперт: Россия вправе требовать выдачи Сапеги

https://static.news.ru/photo/8c53ca7c-bff9-11eb-9c71-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: sapega_sofia_/instagram.com

Между Россией и Белоруссией существует Договор о взаимной правовой помощи по уголовным и гражданским делам, поэтому Москва вправе потребовать, чтобы ей выдали арестованную в Минске Софию Сапегу как гражданку РФ. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил доцент кафедры Европейского права МГИМО Николай Топорнин.

Эксперт подчеркнул, что против своей страны Сапега не совершила никаких преступлений. Однако, отметил Топорнин, и россиянка, и задержанный вместе с ней основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, уже дали признательные показания и начали сотрудничать с белорусскими силовиками.

Они уже во всём сознались, будут сотрудничать со следствием. Значит, Протасевичу дадут лет 15. А Сапеге, может быть, лет 12 или 10. Необязательно много, пяти лет достаточно ей посидеть и всё будет понятно. Если, конечно, российская сторона не вмешается. Но она не вмешивается, — считает эксперт.

Он добавил, что Генеральная прокуратура РФ может обратиться в СК Белоруссии с просьбой экстрадировать Сапегу, чтобы осуществлять правосудие на родине. Запрос всегда можно отправить, если есть какие-то опасения по поводу того, что судебный процесс не будет объективным. Соответствующие меры принимались, когда Россия просила экстрадировать, например, торговца оружием Виктора Бута. Это делалось именно потому, что у Москвы имелись опасения относительно предвзятости американского правосудия.

Мы обращались, но нам отказывали, уверяя, что всё будет законно. Но с Белоруссией у нас нетривиальные отношения. Это страна в рамках Союзного государства. Поэтому, мне кажется, что Минск мог бы в нынешней ситуации учесть пожелания российской стороны. Но только в том случае, если бы эти пожелания были высказаны по официальным каналам. Но пока этого просто нет, — добавил Топорнин.

23 мая Сапега и Протасевич летели бортом ирландской авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс. Самолёт совершил экстренную посадку в Минске, после чего силовики сняли с рейса оппозиционера и россиянку. Девушка была арестована на два месяца.

Ранее в Сети появилось видео, на котором Сапега признаётся в администрировании Telegram-канала «Чёрная книга Беларуси». В нём публикуются личные данные силовиков. 28 мая минский суд не удовлетворил жалобу на задержание россиянки. В этот же день к ней наконец, через пять дней после задержания, пустили адвоката.