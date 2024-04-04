Эксперт: Россия может ввести санкции против Армении Коротченко: Россия может ввести санкции против Армении

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На встрече Армения — ЕС — США в Брюсселе будут обсуждаться вопросы оказания экономической и политической поддержки Еревану в случае принятия Москвой санкций против республики, заявил NEWS.ru главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его словам, не стоит исключать подобный сценарий. Он также отметил вероятность обсуждения военных вопросов.

Не стоит исключать принятие санкций в отношении Армении со стороны России. По крайней мере западные друзья Еревана рассматривают такой сценарий как вполне вероятный. Поэтому необходимые экономические меры также будут рассматриваться, — сказал Коротченко.

Хотя официально сообщается о том, что встреча посвящена экономической поддержке Еревана, в ее закрытой части однозначно будут обсуждать и вопросы военного сотрудничества, отметил эксперт. По его словам, это связано с тем, что Запад настойчиво стремится вытеснить Россию с Южного Кавказа и сделать Армению своим плацдармом в этом регионе.

Военные вопросы будут обсуждаться в контексте оказания помощи Армении в поставках современных систем вооружения с приоритетом на первом этапе на средства введения электронной разведки, воздушной разведки, систем комплексов ПВО и радиолокационных станций контроля воздушного пространства. Также могут обсуждаться вопросы поставки ударных дронов различного назначения, — сказал Коротченко.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США, ЕС и Армения «наигранно недоумевают» относительно того, что их трехсторонняя встреча в Брюсселе вызывает у многих беспокойство. Она пояснила, что участники предстоящей встречи утверждают, будто она не направлена против какой-либо третьей стороны. Дипломат подчеркнула, что беспокойство России по поводу мероприятия обусловлено тем, что представители ЕС и США прямо заявляют партнерам в Ереване об исключительной направленности против Москвы.