https://static.news.ru/photo/aa19f33e-235a-11ea-9ead-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Замдекана факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики (ВШЭ) Андрей Суздальцев рассказал о последствиях решения официального Киева, запретившего пересечение госграницы с РФ по внутренним паспортам Украины.

По словам Суздальцева, которые приводит «ПолитЭксперт», законопроект прежде всего коснётся двух миллионов украинцев, которые работают на территории России. Возможность приобрести загранпаспорт при этом есть далеко не у каждой категории населения Украины. Например, сложности с этим могут возникнуть у пенсионеров, которым придётся отдать около трети своих ежемесячных доходов за документ.

Также замдекана ВШЭ отметил, что решение украинских властей фактически является признанием принадлежности Крыма России. Каждый год полуостров посещало несколько миллионов граждан Украины. При пересечении границы они использовали внутренние паспорта. Теперь же у Киева не останется даже формального повода заявлять, что Крым — это украинская территория.

Крым стал в очередной раз для Украины казусом в запретах поездок в РФ, — резюмировал Суздальцев.

Как сообщал NEWS.ru, Киев запретил въезд украинским гражданам на территорию РФ по внутренним паспортам 18 декабря. Решение озвучил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Запрет вступит в силу с 1 марта 2020 года.