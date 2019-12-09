https://static.news.ru/photo/38265486-19ee-11ea-9aaa-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Александр Лукашенко Фото: kremlin.ru

Дорожные карты по дальнейшей интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства не удастся утвердить в ближайшее время.

Такое мнение в беседе с ТАСС высказал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко в течение нескольких лет каждый декабрь откладывает ключевые решения на следующий год. В 2020 году ситуация, вероятно, повторится.

Эксперт заметил, что дальнейшая интеграция осложняется тем, что Минск не готов делегировать на наднациональный уровень часть полномочий в обмен на преференции в экономике. Жарихин указал, что другим странам-союзникам различия между внешними и внутренними ценами не мешают осуществлять взаимовыгодную торговлю.

США и Саудовская Аравия состоят в очень тесных союзнических отношениях, но вы не думаете, что Вашингтон продаёт Эр-Рияду вооружение по внутренним ценам. И это никак не мешает сотрудничеству, — подчеркнул эксперт.

Также Жарихин посчитал, что многие трудности на нынешней стадии переговоров обусловливаются тем, что сближение по политическим вопросам отстаёт от темпов сближения по экономической повестке.

Встреча президента России Владимира Путина с белорусским лидером Александром Лукашенко в Сочи продолжалась боле пяти часов, сообщал NEWS.ru. Лукашенко и Путин уехали со встречи без заявлений. Краткий итог переговоров подвёл министр экономического развития РФ Максим Орешкин.