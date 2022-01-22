Эксперты назвали возможные причины отставки Саркисяна

Разногласия между президентом Армении Арменом Саркисяном и премьер-министром страны Николом Пашиняном по вопросу конституционных реформ могли стать причиной ухода в отставку главы государства. Также не исключается, что это решение было принято из-за отсутствия политической воли, чтобы противостоять главе правительства, сообщил Sputnik Армения политолог Сурен Суренян.

Премьер и его команда хотят продлить свою власть посредством конституционных реформ и перехода к полупрезидентской форме правления, — считает эксперт.

Суренян заявил, что есть сведения о президентских амбициях премьера. После проведённых реформ Саркисян стал бы лишним.

Специалист отметил, что Саркисян предотвратил кровопролитие после бархатной революции 2018 года. Однако он не сумел воспользоваться своими связями для привлечения инвесторов и помочь стране развиваться.

23 января Саркисян подал в отставку. Он заявил, что четыре года обдумывал своё решение об отставке, оно не связано с эмоциональной составляющей. Экс-глава государства связал свой уход с отсутствием инструментов для влияния на внутреннюю и внешнюю политику страны.

Саркисян отметил, что в Армении сложилась ситуация , когда президенту приходится быть гарантом государственности, не имея реального влияния на происходящие в политике процессы. Глава государства, по его словам, «не может влиять на вопросы войны или мира», не может «наложить вето на законы, которые считает нецелесообразными для государства и народа».

Позже, в тот же день, глава аппарата президента Армении Эмиль Тарасян подал прошение об отставке. Его подписал Армен Саркисян.