Эксперт оценил вероятность ухода Пашиняна с поста премьера

https://static.news.ru/photo/d3a0c15a-7751-11eb-b3c7-96000091f725_660.jpg Никол Пашинян Фото: Adrien Vautier/Keystone Press Agency/Global Look Press

Перспектива отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна в свете его нарастающего конфликта с местными военными выглядит вполне реальной. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru, в частности, озвучил эксперт по странам СНГ Аркадий Дубнов. Как считает аналитик, глава правительства своими непрофессиональными заявлениями настраивает против себя и ту часть общества, которая ещё три года назад привела его к власти.

Правительственный кризис в Армении вышел на новый виток после того, как премьер-министр республики Никол Пашинян вступил в откровенное противостояние с военной верхушкой страны, освободив от должностей сперва заместителя начальника Генштаба, а затем и главу ГШ. Военнослужащие выступили с коллективным заявлением, требуя отставки руководителя правительства, и, как полагают в экспертном сообществе, подобный исход в перспективе вполне реален.

Никол Пашинян продемонстрировал непрофессионализм как политика, излишне эмоционально отреагировав на заданный ему вопрос о российских «Искандерах», в итоге оскорбив и армянских военных, и Россию, — отметил Дубнов. — И это дорого ему может обойтись.

При этом, полагает аналитик, вероятность военного переворота, о попытке которого заявил Пашинян, крайне мала. Гораздо большую проблему для премьера представляет рост недовольства в обществе, которое, с одной стороны, всё сильнее разочаровано его действиями и эмоциональными высказываниями, с другой — откровенно симпатизирует военным, понёсшим серьёзные потери в ходе обострения в Карабахе осенью прошлого года. Этот комплекс факторов делает отставку вполне вероятной, пусть и не в краткосрочной перспективе.

Как ранее сообщал NEWS.ru, в 15:00 по московскому времени 25 февраля Пашинян намерен обратиться к своим сторонникам, уже с полудня собирающимся у здания правительства. Одновременно с ними к министерству обороны стекаются и те, кто поддерживает требования военных.