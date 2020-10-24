Эксперт: обещанные Лукашенко жёсткие меры не остановят протесты

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко обещает принять жёсткие меры по пресечению протестных акций на улицах городов страны. Но это не изменит ситуацию и не остановит людей, убеждён член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

В это воскресенье 25 октября истечёт срок ультиматума, который выдвинула Лукашенко экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. После этого срока она обещала забастовки и остановки работы предприятий. Действующий президент, в свою очередь, не исключал применения огнестрельного оружия по отношению к манифестантам.

Эксперт считает, что власти и народ не сумеют прийти к диалогу. Он подчёркивает ключевую проблему: протестующие требуют ухода Лукашенко, он же хочет остаться.

Не думаю, что будет спад протестов из-за того, что возможен жёсткий ответ на акцию 25 октября. Скорее всего, спад будет наблюдаться в виду естественных причин — ухудшение погоды, наступление холодов. Но потом весной этот протест оттает, и снова протестная активность начнёт расти, она никуда не денется, — цитирует Безпалько РИА Новости.

По словам специалиста, дело может дойти до кровопролития, и это может оказаться для Лукашенко даже выгодно — он сможет «закрутить гайки» и не идти на компромиссы. Безпалько считает, что Лукашенко сможет использовать действия протестующих, чтобы сказать, что они нарушают законодательство, и у него не остаётся других решений, кроме жёстких мер.

Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 октября, на которых Лукашенко, по официальным данным, набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10%. Участники акций уверены, что результаты выборов были фальсифицированы, и требуют отставки главы государства.

NEWS.ru сообщал, что Александр Лукашенко устроил встречу с верхушкой белорусской власти, которая прошла во Дворце независимости в Минске. На этой встрече протестующих решено «давить». Их будут лишать социальных льгот, увольнять, ужесточать в отношении них уголовное преследование вплоть до угрозы смертной казни. Лукашенко пообещал наказание каждому, кто протестовал против режима.