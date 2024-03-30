Эксперт Быстрицкий: многие решения Еревана сейчас только вредят Армении

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Власти Армении могут допустить неосторожные шаги в отношениях с Россией, которые способны усилить противоречия в диалоге с Москвой, сообщил ТАСС глава совета Фонда развития и поддержки клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий. Эксперт подчеркнул, что многие решения Еревана сейчас только вредят стране. В качестве примера он привел отказ большинства банков республики от обслуживания российских карт платежной системы «Мир».

В краткосрочной перспективе неосторожные шаги Еревана могут привести к еще большему ослаблению позиций Армении, к еще большему снижению уровня жизни [в республике], возрастанию антироссийской риторики, — сказал Быстрицкий.

При этом он допустил, что в армянской политике могут произойти «удивительные повороты», однако в дальнейшем наметится процесс «политического оздоровления» российско-армянских связей.

В середине февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна не является союзником России в вопросе Украины. Он обосновал свою позицию, сославшись на Алма-Атинскую декларацию 1991 года, подписанную бывшими советскими республиками, включая Россию и Украину, которые признали границы друг друга.