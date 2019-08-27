https://static.news.ru/photo/514cbd00-c8e1-11e9-84c6-fa163e074e61_660.jpg Курсан Асанов Фото: kenesh.kg

Бывший замминистра внутренних дел Киргизии Курсан Асанов заключён под домашний арест. Такое решение принял суд в Бишкеке.

Ограничительная мера будет действовать до 13 октября.

Асанов способствовал сглаживанию нараставшего напряжения между силовиками и сторонниками экс-президента Алмазбека Атамбаева, которого те пытались задержать 8 августа в селе Кой-Таш. Генерал провёл переговоры с бывшим лидером государства и уговорил его не оказывать вооруженное сопротивление.

Через пять дней после спецоперации он был отправлен в отставку «за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия». В МВД посчитали, что тот покинул свой пост и отправился на переговоры ради самопиара.

14 августа Военная прокуратура возбудила в отношении него уголовное дело по статье «Злоупотребление должностным положением».

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева подозревают в покушении на убийство и попытке госпереворота.