Экс-военного, сливавшего данные силовиков оппозиции, задержали в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/102003be-90a9-11eb-833d-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из видео/МВД Беларуси/youtube.com

Белорусские милиционеры задержали бывшего военного контрактника, который предоставлял оппозиционной инициативе BYPOL данные силовиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД Белоруссии.

Задержанным оказался 24-летний уроженец Могилевщины. Мужчина оказал сопротивление, он был вооружён ножом.

Ранее задержанный служил по контракту в Витебске. В составе сил специальных операций он выезжал на учения за границу. Осенью 2020 года его уволили из ВС Белоруссии. Мужчина участвовал в уличных протестах, а также высказывал деструктивные взгляды.

Как сообщает пресс-служба МВД Белоруссии, в Telegram бывший контрактник связался с инициативой BYPOL, которая объединяет бывших силовиков оппозиционных взглядов, и «слил» им данные по управлению сил спецопераций вооружённых сил Белоруссии. После этого ему дали первое задание: проверить данные о сотрудниках ГУБОПиК Белоруссии. Для этого мужчина пришёл домой к оперативнику и пообщался с его супругой. Он сбежал, когда увидел милиционера на лестничной площадке.

Через несколько дней он получил новую установку: вычислить и сфотографировать автомобиль того же оперативника, зафиксировать на снимках места его парковки. Вскоре после этого мужчину задержали, — говорится в сообщении пресс-службы.

Задержанный пытался оказать давление на милиционеров, чтобы они не противостояли оппозиционерам на акциях протеста. Следователи возбудили уголовное дело за вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел.

Как писал NEWS.ru, власти Белоруссии пообещали опубликовать перечень с именами людей, которые руководят из-за рубежа протестами. Госсекретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович заявил, что некие деструктивные силы попытались поднять «протестную массу» и дестабилизировать ситуацию в стране. Чиновник назвал этих людей «предателями, входящими в BYPOL».

В Белоруссии больше полугода продолжались акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвовали в уличных шествиях, считая сфальсифицированными итоги голосования, в соответствии с которыми победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко. Силовики нередко применяли жёсткие методы разгона протестующих. Несколько человек погибли.