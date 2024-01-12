Экс-военачальника Армении задержали за стрельбу в ресторане ArmLur.am: бывшего замглавы Генштаба Армении Хачатряна задержали за стрельбу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывшего первого заместителя руководителя Генерального штаба Армении Тирана Хачатряна задержали за стрельбу в ресторане, рассказал источник ArmLur.am. По данным собеседника издания, бывший военачальник применил оружие в ходе конфликта.

ArmLur.am сообщает, что потасовка произошла в заведении, расположенном недалеко от Еревана. Хачатрян выстрелил из наградного оружия, в результате чего был ранен житель Карабаха. Его отправили в больницу, уточняет издание. При этом официального подтверждения информации о том, что сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего военачальника, пока не было.

2 января мужчина ворвался с оружием в Верховный суд Колорадо. Он проник в здание еще до начала работы инстанции. По данным полиции, за несколько часов до этого злоумышленник попал в автомобильную аварию недалеко от судебного центра. Предположительно, сначала он направил пистолет на водителя машины, а затем выстрелил в окно здания суда. Там находился безоружный охранник, которого нападавший держал на мушке.

Злоумышленника впоследствии арестовали. ЧП произошло спустя примерно две недели после того, как суд отстранил экс-президента США Дональда Трампа от республиканских праймериз в этом штате.