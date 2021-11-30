Экс-спикер Рады: заявление Зеленского о госперевороте — неудачная шутка

Экс-спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отреагировал на заявление президента Владимира Зеленского по поводу готовящегося государственного переворота с участием местного олигарха Рината Ахметова. Разумков назвал эти слова «неудачной шуткой», так как подобные речи — «это более чем серьёзно», и он ожидал услышать по этому поводу информацию о задержаниях или арестах, сообщил Telegram-канале VESTI.

Но сегодня уже 30 число, и ничего не происходит. Поэтому это или президент так пошутил, и это была очень неудачная шутка, или должны быть реальные факты, что на самом деле было, — заявил бывший глава Рады.

По мнению Разумкова, если власти утверждают, что 1 декабря будет совершён госпереворот, то «нужно страну готовить».

А если это так просто сказали и забыли — я не знаю, как это комментировать. Это абсолютно несерьёзная государственная позиция, абсолютно несерьёзный государственный подход, — заключил политик.

Ранее стало известно, что выступая на пресс-конференции 26 ноября, Зеленский заявил, что по его сведениям, на Украине 1 декабря планируется госпереворот. К нему может быть причастен Ахметов.

Сам олигарх назвал это заявление абсолютной ложью. Он обратил внимание, что является крупнейшим инвестором, налогоплательщиком и работодателем государства.

Сообщается также, что Служба безопасности Украины начала расследование о подготовке захвата власти группой российских и украинских граждан.