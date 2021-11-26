Экс-советник Путина разъяснил порядок его встреч с Алиевым и Пашиняном

Двусторонние встречи президентов в случае трёхсторонних переговоров проходят по протоколу — в алфавитном порядке по названию страны. Об этом NEWS.ru рассказал экс-руководитель протокола президента СССР Михаила Горбачёва и президента РФ Бориса Ельцина, бывший советник российского лидера Владимира Путина (2000–2011) Владимир Шевченко, объясняя порядок встречи Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Если предусмотрена трёхсторонняя встреча президентов, то перед ней двусторонние встречи проходят исключительно в алфавитном порядке по названию страны. В данном случае первая встреча с президентом Азербайджана — это требование протокола, и других смыслов в этом нет, — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что президент России 26 ноября начал встречу с азербайджанским лидером, позднее к ним присоединится Пашинян. После трёхсторонних переговоров Путин встретится с армянским премьером.

В ходе встречи с Алиевым Путин заявил, что стратегическое партнёрство между двумя странами развивается весьма успешно. Президент РФ отметил положительную роль российских миротворцев в Карабахе. Также он поблагодарил Алиева за внимание к русскому языку. В свою очередь Алиев подчеркнул, что в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе не зафиксировано серьёзных инцидентов.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.