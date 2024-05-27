Экс-советник президента Армении исключил переговоры Пашиняна с оппозицией Экс-советник главы Армении Погосян: Пашинян не пойдет на переговоры с оппозицией

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Армянское правительство показало, что не хочет идти на переговоры с лидерами протестов против премьер-министра Никола Пашиняна, сообщил NEWS.ru председатель «Международного центра человеческого развития» и экс-советник президента Армении по особым поручениям Теван Погосян. По его мнению, об этом свидетельствует реакция правоохранительных органов республики на митинги.

Власти говорят, что они демократичны. Но при этом силовые структуры пошли на подавление протестов. Когда люди реализуют свое право высказаться, их избивают и задерживают, — пояснил Погосян.

Эксперт считает, что протесты будут продолжаться, пока действующая власть не осознает, насколько непопулярен ее курс у народа.

Руководство будет идти на дальнейшее обострение, вместо того чтобы выбрать демократичный путь — сесть за стол переговоров и подать в отставку, — сказал собеседник.

Утром 27 мая в разных городах Армении вспыхнули протесты. Их возглавил предводитель Тавушской епархии Армянской апостольской церкви и лидер движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян. Он и его сторонники потребовали отставки главы правительства Никола Пашиняна. Оппозиция предложила кандидатуру архиепископа на этот пост.