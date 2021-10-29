Экс-соперница Лукашенко оценила блокировку оппозиционных Telegram-каналов

Белорусские власти в самом деле не пытаются блокировать оппозиционные каналы так, как это пытался сделать с самим Теlegram Роскомнадзор. Это, возможно, происходит как раз потому, что российский опыт показал бесполезность таких усилий. Об этом NEWS.ru рассказала бывшая соперница Александра Лукашенко на выборах 2015 года от Социал-демократической партии («Грамада») Татьяна Короткевич.

По её мнению, власти республики просто уже не могут остановиться с ежедневными репрессиями. Им требуется каждый раз придумывать что-то ещё, чтобы этот маховик не прекращался.

Поэтому они всякий раз изобретают какие-то новые запреты, находят какие-то новые мишени для репрессий, и часто, как в данном случае, эти запреты носят сугубо бюрократический характер, потому что на самом деле та же NEXTA запрещена уже давно, — сказал он.

Короткевич добавила, что «режим Лукашенко постепенно зачищает информационное пространство сверху донизу», не ограничиваясь только онлайн-ресурсами с сотнями тысяч подписчиков.

Ранее Telegram-каналы NEXTA, NEXTA-Live и LUXTA были признаны экстремистскими формированиями в Белоруссии. Они внесены в перечень организаций, формирований и индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности, отметили в МВД республики.