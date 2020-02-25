Прокуратура Киргизии официально вручила обвинительные акты бывшему президенту республики Алмазбеку Атамбаеву и его сторонникам по делу о массовых беспорядках и захвату заложников в Кой-Таше. Об этом рассказала одна из фигурантов дела Кундуз Жолдубаева.
Она уточнила, что в числе обвиняемых 14 человек, включая бывшего главу государства. Фигурантами являются ряд бывших и действующих депутатов парламента республики, а также экс-глава аппарата президента Фарид Ниязов.
Некоторым обвиняемым, в том числе Жолдубаевой и Ниязову, продлены сроки домашнего ареста. Мера пресечения будет действовать до 9 апреля,
Ранее NEWS.ru писал, что Атамбаев обвиняется по восьми эпизодам дела о беспорядках. Ему вменяются покушение на убийство, убийство, незаконный оборот оружия, захват заложников и другие преступления. Уголовное дело насчитывает 50 томов.
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