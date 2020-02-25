https://static.news.ru/photo/f576c86e-57b4-11ea-812e-fa163e074e61_660.jpg Алмазбек Атамбаев Фото: kremlin.ru

Прокуратура Киргизии официально вручила обвинительные акты бывшему президенту республики Алмазбеку Атамбаеву и его сторонникам по делу о массовых беспорядках и захвату заложников в Кой-Таше. Об этом рассказала одна из фигурантов дела Кундуз Жолдубаева.

Она уточнила, что в числе обвиняемых 14 человек, включая бывшего главу государства. Фигурантами являются ряд бывших и действующих депутатов парламента республики, а также экс-глава аппарата президента Фарид Ниязов.

Некоторым обвиняемым, в том числе Жолдубаевой и Ниязову, продлены сроки домашнего ареста. Мера пресечения будет действовать до 9 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию Первомайского районного суда Бишкека.

Ранее NEWS.ru писал, что Атамбаев обвиняется по восьми эпизодам дела о беспорядках. Ему вменяются покушение на убийство, убийство, незаконный оборот оружия, захват заложников и другие преступления. Уголовное дело насчитывает 50 томов.