https://static.news.ru/photo/4b92f180-2251-11ea-8907-fa163e074e61_660.jpg Алмазбек Атамбаев Фото: kremlin.ru

В Киргизии заседания по уголовному делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева будут проходить в следственном изоляторе республиканского Государственного комитета национальной безопасности. Там содержится фигурант дела, бывший глава государства Алмазбек Атамбаев.

Ходатайство о проведении судебных заседаний в ГКНБ заявил прокурор. Защита возражала, поскольку в УПК не предусмотрено рассмотрение уголовных дел на выездных заседаниях, — цитирует 24kg адвоката Сергея Слесарева.

Юрист пояснил, что заседания должны рассматриваться в специально оборудованных залах судов, где есть аудио- и видеофиксация.

В 2006 году Азиз Батукаев был приговорён к 16 годам и восьми месяцам заключения. Его осудили за организацию массовых беспорядков в колонии под Бишкеком. В 2013 году врачебная комиссия диагностировала у него рак крови, и Батукаев был освобождён. После того как он покинул страну, выяснилось, что к этому причастны высокопоставленные чиновники, а сам криминальный авторитет полностью здоров.

Экс-президенту Киргизии вменяют совершение коррупционных действий в интересах организованной преступной группы, а также «подстрекательство». Атамбаев все обвинения отвергает, он отказался участвовать в рассмотрении уголовного дела, писал NEWS.ru.