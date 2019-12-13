https://static.news.ru/photo/4fcdcf7c-1d9c-11ea-8159-fa163e074e61_660.jpg Алмазбек Атамбаев Фото: kremlin.ru

Экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявлено обвинение в убийстве сотрудника спецподразделения «Альфа» Госкомитета нацбезопасности. Это произошло во время попытки силового задержания Атамбаева 7 августа.

Атамбаеву вручено уведомление о подозрении в убийстве замкомандира спецподразделения «Альфа» Усенбека Ниязбекова, — сообщил «Интерфаксу» адвокат Атамбаева Замир Жоошев.

По данным следователей, боец спецназа был застрелен из снайперской винтовки Драгунова, однако ранее МВД заявляло, что его застрелили из автомата АК-47. После задержания экс-президента полицейские в его доме обнаружили восемь единиц огнестрельного оружия, в том числе и снайперскую винтовку.

Сейчас всё хотят повесить на Атамбаева, — считает его адвокат.

Всего во время событий 7–8 августа в Кой-Таше пострадали 225 человек.

Как писал NEWS.ru, Атамбаева направили на судебно-психиатрическую экспертизу вместе с ещё 15 подозреваемыми в тяжких и особо тяжких преступлениях.

Бывший глава государства подозревается в коррупции, незаконном обогащении, организации массовых беспорядков и покушении на убийство. Киргизские силовики пытались задержать Атамбаева в его доме в селе Кой-Таш 7 августа. Сторонники бывшего главы государства смогли отстоять Атамбаева, задержав шестерых бойцов спецназа. Однако 8 августа силовики возобновили попытки задержания экс-президента. Атамбаев решил сдаться властям после долгих переговоров.